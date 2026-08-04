En medio de la creciente expectativa de los mercados globales, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, puso una nota de cautela este martes al confirmar que existen avances sustanciales en las conversaciones con Irán y Omán para liberar el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, aunque aclaró que las partes todavía no alcanzaron un acuerdo definitivo.

Durante una rueda de prensa en la sede del Departamento de Estado, Rubio explicó ante los periodistas que las negociaciones diplomáticas progresan de manera favorable, pero remarcó la prudencia de la administración central antes de dar por cerrado el conflicto. "Se han logrado avances en esas conversaciones, pero aún no hay un acuerdo definitivo. Esperamos que eso ocurra muy pronto", precisó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Los dichos de Rubio aportaron un matiz de moderación tras el fuerte optimismo generado horas antes por el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, quien había entusiasmado a los mercados al anticipar la posibilidad de alcanzar un entendimiento con Teherán "hoy o mañana" para garantizar la libre navegación y la salida de cientos de buques comerciales. Esa perspectiva de resolución inminente —respaldada también por los borradores intercambiados con la mediación de Qatar— había provocado durante la mañana de este martes un nuevo desplome cercano al 4% en los precios internacionales del petróleo Brent y WTI, ubicando a los valores del crudo en sus niveles más bajos de las últimas tres semanas.

Baja el petróleo

El precio del barril de petróleo tocó los 80 dólares por primera vez en más de tres semanas, después de los dichos de Bessent. El precio del crudo llegaba a caer casi un 5% respecto del cierre del lunes para cotizar en 79,75 dólares por barril, su menor coste desde el pasado 13 de julio y un 22% por debajo de los 102 dólares que llegó a alcanzar el 23 de julio de 2026. En el caso del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, el precio bajaba un 5,4% tras la apertura de Wall Street y llegaba a situarse por debajo de 76 dólares también por vez primera desde el pasado 13 de julio.

Con información de EuropaPress y Reuters.