EEUU inmoviliza un petrolero con destino a Irán en el golfo de Omán

Vista desde un dron de los buques anclados en el estrecho de Ormuz desde Musandam

Las fuerzas estadounidenses inmovilizaron el lunes un petrolero sin carga en el golfo ‌de Omán después ‌de que este intentó navegar hacia un puerto iraní, infringiendo el bloqueo vigente contra Irán, según el ejército estadounidense.

El Mando Central de Estados Unidos publicó en la red social X que el M/T Marivex, un buque con bandera de ​Palau, transitaba por ⁠aguas internacionales en el golfo de Omán en ‌dirección a Irán cuando fue interceptado.

Un ⁠F/A-18 Super Hornet del USS ⁠Abraham Lincoln disparó un misil de precisión contra las salas de máquinas y de gobierno del buque ⁠después de que la tripulación no cumplió ​con las instrucciones de las ‌fuerzas estadounidenses, según el CENTCOM.

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"El ‌Marivex ya no navega hacia Irán", afirmó.

El petrolero ⁠llevaba a bordo a 24 tripulantes indios, informó el Ministerio de Transporte Marítimo de India, que añadió que se había informado de un ​incendio ‌en el buque, pero que todos se encontraban a salvo.

"Estamos coordinándonos con el Ministerio de Relaciones Exteriores, nuestras misiones indias en el extranjero, la Marina india y el ⁠Ministerio de Defensa para garantizar su seguridad", dijo Opesh Kumar Sharma, director del Ministerio Federal de Puertos y Transporte Marítimo, en una rueda de prensa.

El bloqueo estadounidense de los puertos iraníes comenzó en abril, después de que Irán restringió severamente el tráfico marítimo ‌a través del estrecho de Ormuz, una importante ruta mundial de petróleo y gas. El CENTCOM ha dicho que las restricciones se aplican a los buques que van o vienen de Irán, no ‌a los que transitan por el estrecho hacia destinos no iraníes.

Marivex ya había sido sancionada antes por la ‌Oficina de ⁠Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense (OFAC), informó a Reuters una fuente india ​con conocimiento directo del asunto.

Con información de Reuters