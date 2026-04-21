Dinamarca elige al rival europeo del Patriot como sistema de defensa aérea

FOTO DE ARCHIVO: Visita a la fábrica de radares de Thales en Limours.

​La empresa francesa de defensa y tecnología Thales ‌anunció el ‌martes que suministrará a Dinamarca su sistema de defensa aérea SAMP/T NG a través de Eurosam, su empresa conjunta con MBDA, y ​que las ⁠entregas están previstas a ‌partir de 2028.

El ⁠SAMP/T NG es ⁠el sistema de defensa aérea terrestre de mediano y largo ⁠alcance más avanzado de ​Europa, capaz de ‌interceptar misiles balísticos, ‌misiles de crucero y aeronaves, ⁠y se considera una alternativa al Patriot, de fabricación estadounidense.

Dinamarca se convierte ​en ‌el tercer país, tras Francia e Italia, en equiparse con este sistema, mientras que siete ⁠países de la Unión Europea operan actualmente el Patriot.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El acuerdo se produce en un momento en que Europa se apresura a reducir su dependencia ‌de los proveedores estadounidenses y a reforzar sus capacidades propias, con el plan "ReArm Europe" de la Comisión Europea, que ‌prevé un gasto adicional en defensa de hasta 800.000 millones ‌de ⁠euros (941.000 millones de dólares) para 2030.

(1 dólar = ​0,8502 euros)

Con información de Reuters