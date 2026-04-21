Dinamarca elige al rival europeo del Patriot como sistema de defensa aérea

La empresa francesa de defensa y tecnología Thales anunció el martes que suministrará a Dinamarca su sistema de defensa aérea SAMP/T NG a través de Eurosam, su empresa conjunta con MBDA, y que las entregas están previstas a partir de 2028.
El SAMP/T NG es el sistema de defensa aérea terrestre de mediano y largo alcance más avanzado de Europa, capaz de interceptar misiles balísticos, misiles de crucero y aeronaves, y se considera una alternativa al Patriot, de fabricación estadounidense.
Dinamarca se convierte en el tercer país, tras Francia e Italia, en equiparse con este sistema, mientras que siete países de la Unión Europea operan actualmente el Patriot.
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El acuerdo se produce en un momento en que Europa se apresura a reducir su dependencia de los proveedores estadounidenses y a reforzar sus capacidades propias, con el plan "ReArm Europe" de la Comisión Europea, que prevé un gasto adicional en defensa de hasta 800.000 millones de euros (941.000 millones de dólares) para 2030.
(1 dólar = 0,8502 euros)
Con información de Reuters