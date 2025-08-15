Fiscal general de Washington D.C. presenta demanda para impedir control federal de la policía

La policía detiene a una persona en Washington, D.C., EEUU.

El fiscal general de Washington D.C., Brian Schwalb, presentó el viernes una demanda que busca disputar el intento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tomar el control del departamento de policía del distrito.

Schwalb dijo que la demanda, presentada ante una corte federal de Washington, tiene como objetivo lograr un dictamen que certifique la ilegalidad de la toma de control del departamento de policía local por parte de Trump.

La demanda fue presentada horas después de que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, emitiera una orden para transferir el control del departamento de policía de la ciudad al líder de la Administración para el Control de Drogas, Terry Cole, que fue designado para servir como comisionado de emergencia del Departamento de Policía Metropolitana.

Trump anunció el lunes el despliegue de cientos de tropas de la Guardia Nacional en Washington y la toma temporal del control del departamento de policía para frenar lo que describió como una emergencia de delincuencia en la capital, aunque las estadísticas muestran que los delitos violentos han disminuido.

Como parte de esa medida, las fuerzas del orden federales, incluidos el FBI, la Administración para el Control de Drogas y la Patrulla de Aduanas y Fronteras, desplegaron agentes para patrullar las calles y realizar detenciones.

La orden de Bondi, emitida a última hora del jueves, estableció que la ciudad debe recibir la aprobación de Cole antes de poder emitir directivas a la policía. También busca rescindir varias directivas del departamento, incluida una que aborda su nivel de implicación con la aplicación de las leyes federales de inmigración.

Un portavoz del Departamento de Justicia no hizo comentarios inmediatos sobre la demanda, que calificó las acciones de Bondi de "usurpación descarada de la autoridad del Distrito sobre su propio gobierno".

Con información de Reuters