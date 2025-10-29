Ucrania lucha por mantener el control de la ciudad oriental de Pokrovsk, según analistas militares

FOTO DE ARCHIVO: Militares ucranianos disparan un obús autopropulsado contra las tropas rusas cerca de la ciudad de Pokrovsk, en la línea del frente

t (Reuters) -Las fuerzas ucranianas están luchando para defenderse de la intensificación de los avances rusos en torno a la ciudad oriental de Pokrovsk, según dijeron el miércoles militares y analistas de fuentes abiertas.

En las últimas semanas, las tropas de Moscú se han acercado al centro logístico clave tras más de un año de intensos avances que, según Kiev, han tenido un gran costo humano para Rusia.

En un comunicado, el Séptimo Cuerpo de Ucrania dijo que el ejército ruso habían desplegado unos 11.000 soldados en un intento de rodear la zona de Pokrovsk.

Los grupos enemigos que ya se habían infiltrado en la ciudad intentaban avanzar hacia el norte y el noroeste, dijo.

A principios de esta semana, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que unos 200 soldados rusos se encontraban en varias partes de la ciudad, cuya captura, dijo, sería fundamental para que Moscú demostrara su superioridad en el campo de batalla.

La obtención de Pokrovsk, así como de Kostiantynivka al noreste, proporcionaría a Moscú una plataforma para avanzar hacia las dos ciudades más grandes de Donetsk que aún están bajo control ucraniano.

También el miércoles, el grupo ucraniano de código abierto DeepState informó que Rusia había logrado romper una ruta logística militar hacia la ciudad vecina de Myrnohrad mediante emboscadas de infantería y ataques con drones.

El presidente ruso, Vladímir Putin, dijo el miércoles que las fuerzas ucranianas estaban rodeadas en Pokrovsk y en la ciudad nororiental de Kúpiansk. El ejército ucraniano rechazó la afirmación sobre Kúpiansk calificándola de "fantasías".

Reuters no pudo verificar de forma independiente los informes sobre el campo de batalla.

(Reportaje adicional de Anastasiia MalenkoEdición de Gareth Jones y Ros Russell; Edición en Español de Sofía Díaz Pineda)