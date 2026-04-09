Rusia califica de movimiento "extremista" a organización de DDHH Memorial, ganadora del Nobel

Un tribunal ruso celebra una audiencia sobre la designación de Memorial como organización extremista.

Por Alessandra Prentice ​y Mark Trevelyan

LONDRES, 9 abr (Reuters) - La Corte Suprema rusa calificó el jueves a ‌la organización de ‌derechos humanos Memorial como un movimiento "extremista", una medida que, según la organización, marca una nueva etapa de represión en el país.

La sentencia -la última de una amplia campaña de represión de la libertad de expresión en Rusia ​que se prolonga ⁠desde hace años- proporciona un nuevo mecanismo ‌legal para que las autoridades ⁠procesen a cualquiera que colabore ⁠con la labor de la organización galardonada con el Premio Nobel, realice donaciones a la ⁠misma o comparta material que esta publique.

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Tras ​la vista a puerta cerrada, ‌la Corte Suprema declaró ‌que las actividades de Memorial en Rusia ⁠quedan prohibidas con efecto inmediato.

"Son claramente de naturaleza antirrusa y tienen como objetivo destruir los fundamentos básicos de la estatalidad rusa, ​violar ‌su integridad territorial y erosionar los valores históricos, culturales, espirituales y morales", afirmó en un comunicado.

Memorial, cuyo propio abogado no pudo asistir a la vista, condenó ⁠la sentencia y se comprometió a continuar su labor desde fuera de Rusia.

"Esta decisión ilegal marca una nueva etapa de presión política sobre la sociedad civil rusa", afirmó en un comunicado.

Memorial se fundó a fines de los años 80 ‌para documentar la represión política en la Unión Soviética. Ha defendido la libertad de expresión y ha registrado abusos contra los derechos humanos desde la época del dictador soviético Iósif ‌Stalin hasta la actualidad.

En un hecho separado ocurrido el jueves, el medio independiente más conocido de ‌Rusia, Novaya Gazeta, ⁠informó de que agentes de seguridad enmascarados estaban registrando su oficina ​de Moscú. Los medios estatales afirmaron que la investigación se centra en el uso ilegal de datos personales.

(Editado en español por Carlos Serrano)