Cumbre de las Américas: Boric cuestionó la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela desde Estados Unidos

En la antesala del encuentro internacional, el mandatario chileno renovó sus críticas contra el gobierno de Joe Biden por no haber invitado a Nicaragua, Venezuela y Cuba a la cumbre.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, volvió a cuestionar la exclusión de Nicaragua, Venezuela y Cuba de la Cumbre de las Américas, pero esta vez lo hizo desde Los Ángeles, Estados Unidos, en la antesala del encuentro internacional. “Estados Unidos se ha equivocado. Hay presos en Cuba por pensar distinto y eso para nosotros es inaceptable. Pero prefiero discutir con Cuba, decirle al señor (Daniel) Ortega que libere a los presos políticos de Nicaragua en la cara y ver cómo podemos garantizar que las elecciones en Venezuela sean íntegramente democráticas el próximo año”, señaló el mandatario.

En una entrevista con la cadena Telemundo, en Estados Unidos, donde participa de la cumbre continental, el mandatario chileno insistió en que prefiere hacer los cuestionamientos “en una cumbre, de igual a igual”. Para Boric, que EEUU haya dejado fuera del encuentro a Venezuela, Cuba y Nicaragua, además de motivar otras ausencias, generó "más relevancia y fortaleza a la posición interna de estos países".

Evaluó además que el hecho exhibe el "doble rasero" de Washington, que "no tiene problema alguno en mantener relaciones con Arabia Saudí ni en seguir apoyando la ocupación de Palestina por parte de Israel". "Es con unos sí y con otros no. Yo prefiero tener con todos el mismo estándar y a todos exigirles lo mismo en persona", aseveró, según el sitio del diario La Tercera de Santiago.



A la vez, prefirió “no juzgar la decisión” de su par de México, Andrés Manuel López Obrador, de no ir a la Cumbre en solidaridad con los ausentes, pero instó al diálogo a través de "espacios multilaterales". “No creo que el Estado de Chile pueda darse el lujo de perdernos esto”, expresó.



Además de intervenir en la Cumbre, Boric tendrá una reunión con el presidente anfitrión, Joe Biden, y mañana a la tarde regresará a su país.

Con información de Télam