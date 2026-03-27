Marco Rubio aseguró que Cuba "está en el mejor momento" para un cambio político

Después de reunirse con representantes del G7 en Francia, el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio afirmó que Cuba "está en el momento para un cambio político" e insistió en la necesidad, para él, de "cambiar a las personas que están al mando" del Gobierno isleño. Criticó además a los cortes de luz vigentes en la isla desde enero, los cuales tienen que ver con la vejez de la infraestructura "vigente desde los años 50". También prometió ayudar a los cubanos a que "logren entrar en el siglo XXI".

Tras la intervención militar en Venezuela que incluyó el secuestro del presidente Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump fortaleció su retórica belicista exigiendo la subordinación de los demás países del mundo a su agenda internacional. Su segunda víctima fue Irán, país que agredió junto a Israel el 28 de febrero, tras semanas de negociaciones en torno a su programa nuclear que incomodaba a Washington. En paralelo apuntó contra Cuba, país al que comenzó a presionar al interrumpir el suministro de petróleo que le llegaba desde Venezuela desde 2006. Advirtió que los cubanos "necesitan ayuda" y que está listo para "tomar el poder en la isla" para iniciar una transición.

"Necesitamos cambiar el sistema que dirige el país, y es necesario cambiar el modelo económico que tiene. Es el único camino a seguir si la gente quiere un futuro mejor. Lo hemos expresado de forma clara y reiterada durante muchos años, y quizás ahora exista una oportunidad para hacerlo", dijo Rubio, antes de subirse a un avión desde las afueras de París, después de participar en una reunión de ministros de Exteriores del G7.

Para Rubio, la crisis en Cuba nace de "la falta de infraestructura" en la isla

El jefe de la diplomacia estadounidense, que es hijo de padres cubanos emigrados a Estados Unidos, atribuyó el desabastecimiento y los apagones de Cuba "a las infraestructuras de los años 50 y 60 que no han tenido ningún trabajo de mantenimiento", pese a que el bloqueo estadounidense vigente contra la isla desde los años '60 afectó. Rubio insistió que él busca ayudar a los cubanos para que "entren en el siglo XXI", a la par que el sistema comunista en la isla "no tiene ningún sentido".

"Es triste que el único lugar donde los cubanos pueden alcanzar el éxito sea al abandonar su país. Es algo muy triste ver a personas irse por todo el mundo y encontrar el éxito en otros lugares que sí las aceptan. Eso tiene que cambiar", recalcó y concluyó: "Para que eso cambie, necesitamos cambiar a las personas que están al mando".