Zelenski viajará a Berlín el miércoles, según una fuente gubernamental

El presidente de Ucrania Volodímir Zelenski espera antes de una reunión bilateral con el presidente Nana Addo Dankwa Akufo-Addo de Ghana (no en la foto) durante la cumbre sobre la paz en Ucrania, en Stansstad cerca de Lucerna, Suiza

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, viajará a Berlín el miércoles para reunirse con el canciller alemán, Friedrich Merz, en una videollamada con el presidente estadounidense, Donald Trump, según ha informado una fuente gubernamental a Reuters.

El diario Bild fue el primero en informar de la visita, que se produce mientras Merz organiza reuniones antes de la cumbre prevista por Trump con el presidente ruso, Vladimir Putin, el viernes en Alaska.

En las conversaciones de Merz del miércoles también participarán los líderes de Finlandia, Francia, Reino Unido, Italia, Polonia y la Unión Europea, así como de la OTAN.

Ucrania espera que la reunión sirva, al menos en parte, de contrapeso europeo a la cumbre de Alaska, en un momento en que Zelenski y sus partidarios intentan hacer ver los peligros de vender los intereses de Kiev en aras de un alto el fuego.

Con información de Reuters