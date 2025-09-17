Ucrania tendrá que comprar 1.000 millones de dólares de gas para el invierno tras ataques rusos

FOTO DE ARCHIVO: Un empleado participa en un simulacro de incendio en un almacén subterráneo de gas cerca de Poltava, Ucrania.

Ucrania aseguró reservas de gas para cubrir entre el 80% y el 90% de su demanda invernal y necesita hasta 1.000 millones de dólares de combustible más para superar su cuarta temporada de calefacción desde que Rusia invadió el país, dijeron funcionarios del sector y analistas.

Rusia se ha pasado los dos últimos años atacando las infraestructuras energéticas ucranianas para debilitar a su ejército y minar la moral de la población civil.

La campaña ha reducido drásticamente la producción nacional de gas y la generación de electricidad, y los ataques rusos continúan casi a diario.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Ucrania tiene almacenados unos 11.000 millones de metros cúbicos de gas (mmc) , lo que supone más del 80% de los 13.200 millones de metros cúbicos previstos por el Gobierno, según Yurii Boiko, miembro del consejo de supervisión de Ukrenergo, el operador estatal de la red eléctrica.

La consultora energética ucraniana ExPro, sin embargo, cifra las reservas en 12.000 millones de metros cúbicos, el 90% del objetivo.

Esto significa que entre 1.000 mmc y 2.000 mmc tendrán que proceder de producción nacional o importarse de otros países europeos, según funcionarios y analistas. Esto costaría al país entre 500 y 1.000 millones de dólares, según cálculos de Reuters basados en el precio actual del gas en la UE y en el del invierno pasado.

Los funcionarios advierten de que nuevos ataques a los centros de producción o almacenamiento podrían obligar a Ucrania a revisar sus objetivos. El invierno pasado, los apagones duraron hasta 18 horas al día en algunas zonas.

Con información de Reuters