Rusia ataca varias instalaciones energéticas clave de Ucrania y mata a tres personas

Una mujer con un perro camina cerca de un edificio de apartamentos alcanzado durante un ataque de drones rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Dnipró, Ucrania

(Reuters) -Rusia lanzó una andanada de drones y misiles en ataques nocturnos contra Ucrania el sábado, matando al menos a tres personas y dañando grandes instalaciones de infraestructura energética en tres regiones, dijeron funcionarios ucranianos.

El presidente Volodímir Zelenski dijo que Rusia había lanzado más de 450 drones y 45 misiles.

Dos personas murieron y 12 resultaron heridas en la ciudad de Dnipró cuando un dron alcanzó un edificio de apartamentos. Una persona murió en la región de Járkov, según las autoridades regionales.

Las instalaciones energéticas de las regiones de Kiev, Poltava y Járkov sufrieron daños, informó la primera ministra, Yulia Svyrydenko.

Zelenski afirmó que los ataques demuestran que debe intensificarse la presión de las sanciones.

"... por cada ataque de Moscú a las infraestructuras energéticas –destinado a perjudicar a la gente corriente antes del invierno boreal– debe haber una respuesta de sanciones dirigida a toda la energía rusa, sin excepciones", dijo en la aplicación Telegram.

Desde el inicio de su ataque a gran escala contra Ucrania hace casi cuatro años, Rusia ha atacado el sector energético a medida que aumentaba la necesidad de calefacción. Este otoño boreal ha atacado instalaciones de gas nueve veces en el espacio de dos meses, según la empresa energética estatal Naftogaz.

El Ministerio de Defensa de Moscú dijo que había lanzado "un ataque masivo con armas de largo alcance de alta precisión, aéreas, terrestres y marítimas" contra instalaciones de producción de armamento y energía en respuesta a los ataques de Kiev contra Rusia.

Rusia también dijo que sus fuerzas seguían avanzando en las duras batallas en torno a las ciudades clave de Pokrovsk y Kupiansk, y que habían capturado una pequeña aldea en el este de Ucrania.

Ucrania envía regularmente sus drones para atacar instalaciones petrolíferas dentro de Rusia. Mientras fracasan los esfuerzos diplomáticos para detener la guerra, Kiev intenta reducir la capacidad de Moscú para financiarla.

La fuerza aérea ucraniana dijo que 406 drones rusos y nueve misiles habían sido derribados, y que 26 misiles rusos y 52 drones habían alcanzado 25 emplazamientos.

Svyrydenko dijo que el Gobierno y las compañías energéticas estaban trabajando para restablecer el suministro dañado de electricidad, agua y calefacción.

En la región central de Poltava, dos ciudades -Kremenchuk, con una población de unas 200.000 personas, y Horishni Plavni, con unos 50.000 residentes- perdieron la mayor parte de su electricidad y estaban utilizando generadores para abastecerse de agua, dijeron funcionarios municipales.

Con información de Reuters