ONU dice que órdenes de evacuación israelíes desplazaron a 370.000 niños en el Líbano

Imagen de archivo de niños jugandi en el patio de una escuela utilizada como refugio temporal para personas desplazadas, en Beirut, Líbano.

Más ​de 370.000 niños se han visto obligados a abandonar sus hogares ‌en el Líbano ‌en tan solo tres semanas, ya que la intensificación de los ataques israelíes y las órdenes de evacuación masiva han provocado uno de los desplazamientos de población más rápidos y de ​mayor envergadura ⁠de la historia del país, informaron ‌el viernes funcionarios de la ⁠ONU.

Israel ha lanzado intensos ⁠ataques aéreos y una ofensiva terrestre contra el Líbano en paralelo a la guerra ⁠en Irán, después de que la ​milicia libanesa Hezbolá, respaldada ‌por Irán, disparó contra ‌Israel en solidaridad con Teherán el ⁠2 de marzo.

Las fuerzas israelíes han ordenado a los libaneses que abandonen sus hogares en cerca del 15% ​del ‌país, incluido todo el sur.

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El representante de UNICEF en el país, Marcoluigi Corsi, dijo que la magnitud del desplazamiento es "asombrosa", con 19.000 ⁠niños desarraigados a diario, muchos de ellos por segunda o tercera vez desde las anteriores escaladas de violencia hace apenas 15 meses.

"El agotamiento mental y emocional que pesa sobre los niños del Líbano es ‌simplemente devastador", dijo Corsi en Beirut. "No hay ningún lugar seguro al que la gente pueda acudir".

Al menos 121 niños han perdido la vida y 399 han resultado ‌heridos desde que comenzó la última escalada, según UNICEF. Muchos civiles se enfrentan ahora ‌a condiciones ⁠de vida precarias e inseguras en más de 660 refugios ​colectivos, en su mayoría escuelas.

Con información de Reuters