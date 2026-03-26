Echaron a Cinthia Fernández y ya contó dónde le ofrecieron trabajar: "Me llamaron".

La sorpresiva salida de Cinthia Fernández del ciclo La Mañana con Moria sacudió el mundo del espectáculo. Tras la abrupta desvinculación del programa emitido por la pantalla de El Trece, la panelista visitó el estudio de LAM para brindar su versión de los hechos.

En medio de la entrevista, la bailarina confirmó nuevos llamados con oportunidades inmediatas para su futuro. "Me llamaron para laburar en otros lados", aseguró con entusiasmo. Intrigado por la revelación, el líder del ciclo le exigió más detalles con una pregunta directa: "¿Quiénes te llamaron?". Con mucha complicidad y una sonrisa en el rostro, la invitada descolocó a su interlocutor al confirmar una propuesta de su parte: "No te hagas eso, bolud... vos, para otro proyecto".

Ante la insistencia del animador, la exintegrante del panel enumeró el resto de los llamados. "¿Qué otros tres?", consultó el periodista. La primera respuesta apuntó al universo digital: "El stream, Bondi", confesó ella. Acto seguido, el presentador quiso conocer los nombres de los rivales televisivos y lanzó: "¿Y qué otros dos? ¿Con quién hay que competir?".

La contestación sorprendió a todos en el piso. "Bendita. Igual estamos todos en familia", relató en referencia al histórico programa de Beto Casella. Finalmente, descartó de plano la última alternativa económica. "¿Y el cuarto?", indagó el anfitrión. "Y otro stream. Pero ahí no, porque era para ofrecerme un espacio sin que me paguen. Un besito", remató la famosa.

Echaron a Cinthia Fernández y ya contó dónde le ofrecieron trabajar: "Me llamaron".

La opción favorita de Cinthia Fernández

Ante la consulta del panelista Pepe Ochoa sobre su preferencia principal, la figura no ocultó su favoritismo por el espacio de espectáculos nocturno. "¿Pero cuál te entusiasma más?", quiso saber el comunicador. Con absoluta sinceridad, la mediática declaró su amor por el ciclo de chimentos. "Ustedes son mi debilidad, ya lo saben. No voy a disimular", admitió frente al micrófono.