Nueva jornada de protestas en Perú y una nueva baja en el Gobierno

Pese a que la presidenta llamó a una tregua, continúan las marchas en su contra y las denuncias por represión y violencia institucional.

Las protestas en contra del Gobierno de Dina Boluarte persisten pese al llamado a la tregua nacional que hizo en la jornada del martes. Lima, Cusco, la región surandina de Puno, Ica y Arequipa son sólo algunos de los puntos de encuentro de manifestantes. Según la Defensoría del Pueblo, hay 90 puntos de bloqueo en 30 provincias, además, en su último reporte contabilizaron 56 personas fallecidas y casi dos mil heridas desde que comenzaron las movilizaciones en las que exigen la renuncia de la mandataria, el llamado anticipado a elecciones y el cierre del Congreso. En medio de ese difícil contexto, la ministra de Producción renunció por diferencias en la gestión.

“Llamo a mi querida patria a una tregua nacional para poder entablar las mesas de diálogo”, había dicho el martes en un mensaje a la nación Boluarte. Allí, insistió en criminalizar la protesta al considerar que algunas de las zonas que fueron germen es donde “hay minería ilegal, contrabando y tráfico de cocaína”. “Tenemos que proteger la vida de los 33 millones de peruanos. Puno no es el Perú, los que están generando la violencia no es la Policía que está disparando. Hay que determinar de dónde son estas balas”, sostuvo y señaló que las muertes causadas por armas de fuego podrían haber sido generadas por “violentistas y radicales”.

Este miércoles tuvo que pedir disculpas y explicó que no buscó discriminar a Puno, una de las regiones más pobres del país.

En paralelo, el portal Wayka, informó que la policía reprimió con bombas lacrimógenas y que las lanzó sobre las mismas casas en la ciudad de Ica, a la vera de la Cordillera de los Andes. Además, en testimonios de familiares de las víctimas de Ayacucho, en donde el pasado 12 de enero fueron detenidos siete integrantes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa) denunciaron que se les abrió un proceso por pertenencia a “organización terrorista”: “El Gobierno insiste en el ‘terruqueo’ para intentar callar las voces de protesta en esta crisis política y social”, dijeron, en referencia a la criminalización de la protesta instalada desde la gestión.

El mismo portal contó, además, la violencia institucional ejercida por la policía el pasado sábado cuando ingresaron con tanques militares y bombas lacrimógenas a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la más histórica de Lima, en donde se encontraban alejados las y los integrantes de organizaciones que llegaron a la capital para participar de las manifestaciones. Durante horas, los efectivos policiales mantuvieron cerrado el lugar y detuvieron a cientos de personas, pese a que no contaban con órdenes judiciales para ello.

“La policía me arrastró por el suelo, me empezaron a patear y uno aplastó mi cabeza con su pie mientras me decían ¡terruca!”, contó Flor Susayana, una joven que había llegado desde Ayacucho. Otro joven, Gabriel, de Arequipa, dijo que durante el viaje a la sede policial les hicieron escuchar “El baile del chino”, la música de campaña del expresidente que se hizo un autogolpe, Alberto Fujimori.

Desde el portal El Búho, en tanto, informaron que la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales presentará un proyecto de ley en el Congreso para que los comicios presidenciales y congresales se realicen a mediados de este año, lo que fue consultado con la Junta Nacional Electoral y la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Renunció la ministra de Producción por diferencias con Boluarte

La ministra de Producción de Perú, Sandra Belaúnde, anunció en la jornada de este miércoles su renuncia al gobierno de la presidenta, Boluarte, con quien tuvo fuertes cruces recientes, tras apenas dos meses de gestión. La decisión se tomó luego de las manifestaciones antigubernamentales de los últimos días, y en particular las que ocurrieron ayer en la capital, Lima, y en muchas otras regiones del convulsionado país desde la destitución de Pedro Castillo por parte del Congreso.

Belaúnde había asumido su cargo el 10 de diciembre junto con Boluarte. Según el periódico limeño La República, que cita a fuentes cercanas a la renunciante, Belaúnde ya estaba evaluando la opción de abandonar el cargo, quien reprochó que el gobierno se negara a abordar los “verdaderos problemas de fondo” que desencadenaron la revuelta popular que ya dejó más de medio centenar de muertos en las que exigen la renuncia de Boluarte, elecciones anticipadas y el cierre del Congreso. Además de Belaúnde, otros dos ministros encargados de las carteras de Trabajo y Mujer dejaron el gobierno este mes.