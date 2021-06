COVID-19: una científica reveló cuándo será la próxima pandemia

Según la genetista, el mundo entero enfrentará en los próximos años un nuevo problema de salud que provocará muertes y hospitalizaciones. "El próximo asesino será este", dijo la científica. Cuál será el motivo de la nueva pandemia y si es posible evitarla.

La pandemia COVID-19 , que ya ha provocado más de 3,8 millones de muertes y 180 millones de infecciones, provocó alarmas en todo el mundo sobre la posibilidad de que nuevos desastres sanitarios afecten a todos los países en los próximos años. En este contexto, una científica británica predijo que habrá futuras pandemias emergentes, un anuncio que provocó fuertes preocupaciones entre científicos y gobernantes de todo el mundo.

Según la genetista británica Edith Heard, directora del Laboratorio Europeo de Biología Molecular, una institución de investigación financiada por 18 países europeos, " en 10 a 20 años moriremos de infecciones bacterianas resistentes a los antibióticos ". En declaraciones al diario El País, la científica detalló que "desde el laboratorio ya están trabajando para entender las razones por las que la resistencia a los antibióticos está creciendo tan rápido".

"En 10 o 20 años moriremos de infecciones bacterianas resistentes a los antibióticos, que ya no podemos tratar. En los últimos 100 años hemos duplicado nuestra esperanza de vida, gracias a elementos como los antibióticos y las vacunas. Si no hacemos algo, los antibióticos que existen hoy no podrán tratar las infecciones que tendremos. Será la próxima pandemia ”, dijo la científica. En ese contexto, remarcó que “no es solo en los hospitales, se ve resistencia a los antibióticos en las bacterias sino también en el océano. Queremos entender por qué está sucediendo esto " y agregó: "El próximo asesino será él ".

Nuevas pandemias después del COVID-19

El temible pronóstico de Heard fue en el contexto de que Naciones Unidas advirtió que estaría acercándose otro problema global que podría "convertirse en la próxima pandemia". " La sequía está a punto de convertirse en la próxima pandemia y no hay vacuna para curarla", aseguró Mami Mizutori, representante de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres.

Mizutori hizo las declaraciones durante la presentación del "informe especial sobre la sequía de 2021", que resume el impacto que ha tenido la escasez de agua a nivel mundial en los últimos tiempos. Así, el documento registra que la sequía en lo que va de año ha provocado pérdidas económicas por alrededor de 124 mil millones de dólares.

En la misma línea, en febrero de este año, científicos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. también se refiere a una posible pandemia de nuevo debido a Candida auris , una infección por hongos con signos de muerte y se describe como un "patógeno casi perfecto." Candida auris (C. auris), que se descubrió hace aproximadamente una década, es uno de los microbios hospitalarios más temidos del mundo. Esta infección del torrente sanguíneo es el germen reportado con más frecuencia en las unidades de cuidados intensivos en todo el mundo y tiene una tasa de mortalidad de aproximadamente el 70%.

" Estamos viendo más pacientes con esta infección durante la segunda ola de covid-19. Hay muchas personas enfermas en la UCI y muchas de ellas están recibiendo altas dosis de esteroides. Esa podría ser la razón", remarcó Om Srivastava, especialista Enfermedades infecciosas de Bombay. Su propagación se está detectando en la India con la llegada de un mayor número de pacientes graves a las UCI donde se están detectando una serie de infecciones fúngicas peligrosas.