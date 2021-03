Brasil batió un nuevo y preocupante récord para el país y la región en relación a la pandemia del coronavirus. Este viernes, según el último reporte del Ministerio de Salud, se confirmaron 3.650 decesos y 84.245 contagiados en las últimas 24 horas. La situación pandémica es crítica y las cifras siguen aumentando con el paso de los días, tal es así que durante la última semana también superaron el máximo número de casos, con más de 100 mil.

De esta manera, frente a estos nuevos datos, son 12.404.414 las personas que dieron positivo desde marzo pasado y un total de 307.112 víctimas fatales a causa de la enfermedad. Actualmente hay más de 1,2 millones de casos activos y casi 11 millones de personas se encuentran recuperadas. El país vecino es, sin lugar a dudas, el nuevo epicentro del COVID-19 y recién ahora comienza a buscar vacunas para inmunizar a su población.

La Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) avisó que hay un aumento de contagios en las personas más jóvenes -a causa de los descuidos y las pocas medidas sanitarias respetadas, entre personas de 30 y 59 años- mientras que manifestó que "el país se encuentra en una situación de colapso del sistema de salud" por un "rejuvenecimiento de la pandemia". De todas formas, los fallecimientos siguen rodeando a las personas mayores de edad.

En el medio, el sistema de salud se encuentra completamente colapsado y ante el aumento de casos hospitalizados también se suma la escasez de insumos para tratar a los y las pacientes con el virus. "Es una petición que le hago a cada uno de los brasileños: ponerse la mascarilla. Nosotros, el Gobierno, vamos a trabajar para tener suficientes vacunas para inmunizar a nuestra población", remarcó el ministro de Salud, Marcelo Queiroga. A su vez, las autoridades pidieron evitar la circulación en Semana Santa para que los contagios dejen de crecer.

Lula culpó a Bolsonaro por el manejo de la pandemia

Mientras Brasil colapsa en todos los aspectos que rodean al país, el ex presidente, Lula da Silva, remarcó que los 300 mil muertos por coronavirus son "el mayor genocidio" en la historia del país vecino y dejó en claro que no deben centrarse en las próximas elecciones "sino en la lucha contra el virus y la vacunación de la población, tenemos que salvar a Brasil del coronavirus".

A su vez, apuntó contra Bolsonaro: "Un presidente no puede saberlo todo pero él debería tener la humildad de consultar a las personas que saben más que él". Con respecto a esto último lo acusó de no tomarse en serio al Covid y no creer en las vacunas, destacó que tiene que reunirse con médicos y científicos, dijo que contó mentiras y sentenció: "Si tuviera un poco de grandeza, debería pedir perdón a las familias de los 300 mil muertos".