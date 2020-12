Alarmante aviso de la OMS sobre la vacuna contra el coronavirus

La distribución de las vacunas contra el Covid-19 no eliminará por si sola la pandemia, advirtió este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS). "Las vacunas no significan cero Covid. Vacunas y (campañas de) vacunación no resolverán por si solas el problema", explicó el director de Emergencias de la OMS, Michael Ryan, en rueda de prensa mediante videoconferencia.

"No todo el mundo tendrá acceso a las vacunas a principios del año que viene", añadió Ryan. El Reino Unido se convirtió el miércoles en el primer país occidental en aprobar el uso de una vacuna contra la pandemia.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó que el progreso vivido este año en el campo de las vacunas "nos da aliento a todos, podemos empezar a ver luz al final del túnel". "Pero la OMS está preocupada ante la creciente percepción de que la pandemia se acabó", advirtió. "La verdad es que en estos momentos, muchos países están sufriendo una alta transmisión del virus, lo que pone enorme presión en hospitales, cuidados intensivos y trabajadores sanitarios", añadió.

El mundo llegó a los 65 millones de contagios registrados este viernes. El nuevo coronavirus, que se originó oficialmente en China hace casi un año, ha matado a más de 1,5 millones de personas en el mundo.

Hoy el ministro de Salud, Ginés González García, anunció que el laboratorio Pfizer "postergó la entrega para diciembre" de su vacuna contra el coronavirus. El laboratorio había pedido autorización a la ANMAT para ingresar la dosis al país.

En diálogo con Crónica HD, el funcionario reconfirmó el arribo de 300.000 dosis de los fármacos contra el COVID-19, pero advirtió que "no es cuestión de unos días sino que va a demandar una campaña larga".