Trump lanzó un ultimátum a Zelenski para que acepte su plan de paz para Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este viernes un ultimátum al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, instándolo a aceptar antes del jueves 27 de noviembre el plan de paz diseñado por la Casa Blanca para poner fin a la guerra en Ucrania. La fecha elegida por el mandatario norteamericano no es casualidad: es el día en el que en Estados Unidos se conmemora el Día de Acción de Gracias.

La noticia la confirmó el mismo Trump después de que el diario The Washington Post publicara que la Casa Blanca le puso a Zelenski como fecha límite "el próximo Día de Acción de Gracias para que acepte el plan", advirtiéndoles que en el caso contrario, perderían el apoyo de Estados Unidos.

"Si las cosas funcionan bien, se pueden prorrogar los plazos. Pero el jueves es el día que consideramos oportuno", aclaró el mandatario estadounidense en una entrevista con la emisora Fox Radio, después de confirmar la información que dió el Post.

Cuando le preguntaron al republicano sobre la posibilidad de que Ucrania pierda territorio con la propuesta que desde Washington le acercaron, Trump subrayó que Kiev "ya está perdiendo territorio" con la guerra. Aseguró que se trata de un conflicto que está "fuera de control" y que ya se convirtió en "una masacre".

Respecto a la chance de que el presidente ruso, Vladímir Putin, decida atacar en el futuro a otros países europeos, Trump aseguró que el jefe del Kremlin "no busca más problemas", y que aprendió la lección de una guerra "que debería haber durado un día y lleva cuatro años", según explicó. En esa línea, recordó que este viernes entrarán en vigor las nuevas sanciones estadounidenses contra las dos mayores petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, a las que calificó de "muy poderosas".

El plan de 28 puntos para la paz en Ucrania, que por estos días fue filtrado a medios estadounidenses, incluye propuestas agrias para Rusia, pero también varias líneas rojas para Kiev, como la reducción de su Ejército a un máximo de 600.000 efectivos o la cesión a Rusia de territorios no conquistados militarmente en los últimos cuatro años. De acuerdo a las filtraciones el plan fue negociado entre Estados Unidos y Rusia, pero la Casa Blanca sostiene que conversó "por igual" con Ucrania durante toda la redacción del plan.

Zelenski sobre el plan de paz: "No traicionaré a Ucrania"

Mientras desde Washington anunciaron el jueves 27 como fecha límite para las negociaciones, desde Kiev este mismo viernes Zelenski cruzó a Estados Unidos por el plan para la paz en Ucrania. Advirtió que sus propuestas auguran "una vida sin libertad, sin dignidad, sin justicia", además de "creer a alguien que ya ha atacado dos veces", indicó Zelenski en referencia a Rusia, refiriéndose a la invasión de Crimea de 2014 como la primera vez y a la avanzada sobre Ucrania en 2022 como la segunda.

"Presentaré argumentos, persuadiré, propondré alternativas", declaró el presidente ucraniano, afirmando que "no traicionará" a su país.

También dijo que acordó con sus socios europeos coordinar posiciones para negociar con Estados Unidos el documento de 28 puntos presentado por Washington.

Después de su mensaje al país, el mandatario ucraniano publicó en su cuenta de X que habló por teléfono sobre el plan con el vicepresidente estadounidense JD Vance, en el que le habría dicho que Ucrania colaboraría con Estados Unidos y Europa "a nivel de asesores" para elaborar un plan de paz

"Acordamos trabajar juntos con Estados Unidos y Europa a nivel de asesores de seguridad nacional para que el camino hacia la paz sea realmente factible", escribió sobre su charla con Vance, la cual habría durado alrededor de una hora.

"Ucrania siempre ha respetado y sigue respetando el deseo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de poner fin al derramamiento de sangre y consideramos positivamente todas las propuestas realistas", concluyó.