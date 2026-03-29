Drones ucranianos atacaron un importante puerto petrolero ruso

FOTO DE ARCHIVO. Una imagen satelital muestra humo elevándose desde el puerto báltico ruso de Ust-Luga.

En las últimas semanas, Ucrania empezó a atacar zonas energéticas rusas cruciales para el comercio internacional de crudo, a días de que Estados Unidos levantara sanciones temporales a Rusia para la exportación de petróleo y lograr así una rebaja en los precios. Este domingo, drones ucranianos destruyeron parte del puerto ruso Ust-Luga, uno de los principales puntos de exportación de petróleo y hace tres días había atacado la refinería Kirishi, la seguna más grande del país, según informó Reuters.

​Los ataques con drones al puerto ruso de Ust-Luga provocaron fuertes incendios, según indicaron fuentes oficiales rusas a Reuters, al tiempo que la agencia de seguridad ucrania SBU infromaron que casuó "graves daños".

Ucrania intensificó este mes los ataques con drones contra la infraestructura de ​exportación de petróleo ⁠y combustible de Rusia, alcanzando los ‌tres principales puertos de exportación ⁠de crudo del oeste ⁠del país, incluidos Novorosíisk, en el mar Negro, y Primorsk y Ust-Luga, en el ⁠mar Báltico. Esos ataques provocaron graves ​interrupciones en el suministro ‌de petróleo de Rusia, ‌el segundo mayor exportador de petróleo ⁠del mundo, y afectó a Moscú justo cuando los precios del crudo superan los 100 dólares por barril debido ​a ‌la guerra con Irán.

Qué se sabe del ataque al puerto Ust-Luga

El gobernador de la región de Leningrado, en el norte de Rusia, dijo que se habían producido oleadas de ataques ⁠con drones ucranianos en la zona y que se había declarado un incendio en el puerto de Ust-Luga, que también fue alcanzado por drones el miércoles. El puerto, operado por el monopolio ruso de oleoductos Transneft, ‌gestiona alrededor de 700.000 barriles diarios de exportaciones de petróleo y, según fuentes, envió 32,9 millones de toneladas métricas de productos petrolíferos en 2025.

El ataque a la refinería rusa de Kirish

La refinería de petróleo rusa Kirishinefteorgsintez, una de las más grandes del país, detuvo el procesamiento el jueves pasado luego de que ataques con drones ucranianos provocaran incendios en algunas partes de la planta.

Se prevé que la paralización agrave los problemas de suministro de petróleo de Rusia, ya que alrededor del 40% de su capacidad de exportación de crudo ya se paralizó como resultado de los ataques con drones, la incautación de buques cisterna y el cierre del oleoducto Druzhba en territorio ucraniano.

Con información de Reuters