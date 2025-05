Un ex premier israelí advirtió sobre la ofensiva contra Gaza: "Muy cerca de ser crímenes de guerra"

El consenso dentro de Israel a favor de la masiva ofensiva contra la Franja de Gaza sigue siendo mayoritario. Sin embargo, cada vez más voces dentro del país cuestionan el desastre humanitario que las fuerzas de ocupación están provocando entre una población civil palestina que podría sufrir una hambruna en los próximos cuatro meses. Una de las últimas voces críticas que se sumaron fue la del ex primer ministro Ehud Olmert, un dirigente que compartió fuerza política con el actual jefe de gobierno, Benjamin Netanyahu, quien advirtió que lo que está haciendo el ejército israelí "en Gaza está muy cerca de ser un crimen de guerra".

Olmert apuntó directamente contra Netanyahu y su conducción: "Está liderando una guerra sin objetivo, una guerra que no tiene posibilidad de conseguir que se salven las vidas de los rehenes", en referencia a los alrededor de 100 israelíes que aún siguen secuestrados por Hamas y otros grupos armados en la Franja de Gaza. Según sostuvo este miércoles Netanyahu, tienen la certeza de que al menos 20 siguen vivos. En este contexto, para el ex premier, el gobierno de su país debe ser más claro en que "está combatiendo contra los asesinos de Hamas, no contra los civiles inocentes", según una entrevista que dio a la cadena británica BBC.

Noticia en desarrollo