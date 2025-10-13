EN VIVO
Conflicto en Medio Oriente

Tregua en Gaza: Hamas liberó a todos los rehenes vivos e Israel excarceló la primera tanda de prisioneros

En VIVO - Actualizado hace 4 minutos

La entrega se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, quien arribó este lunes a Israel, dijera que "la guerra terminó". Se realizó en dos tandas y la última incluyó a tres argentinos. Israel se comprometió a excarcelar a casi 2.000 palestinos. Los primeros 88 ya llegaron a la ocupada Cisjordania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso un plan de 20 pasos y el gobierno de Israel y el movimiento islamista palestino Hamas lo aceptaron. En ese marco, se cumplieron 72 horas de cese al fuego en la devastada Franja de Gaza, que culminó con la liberación de todos los 20 rehenes israelíes que seguían vivos y comenzó la excarcelación de casi 2.000 prisioneros palestinos. El acuerdo de tregua se alcanzó cuando el mundo denunciaba el genocidio en proceso que cometen las fuerzas armadas israelíes: ya son más de 67.000 los muertos por los ataques israelíes, más de 150.000 los heridos y un número similar de desaparecidos. Seguí el minuto a minuto.


 

 

Hace 6 minutos

En medio de su discurso, Trump pidió que se perdone a Netanyahu por sus denuncias de corrupción

En medio de su discurso frente al congreso de Israel, el presidente Trump se dirigió directamente a su par israelí y le hizo un pedido poco protocolar. Le pidió que perdone al primer ministro Benjamin Netanyahu, procesado y actualmente enjuiciado por varios cargos de corrupción. 

 

El pedido provocó el silencio incómodo de la oposición, que venía aplaudiendo todo lo que decía, y envalentonó a la bancada oficialista que empezó a gritar el apodo de Netanyahu: "¡Bibi! ¡Bibi! ¡Bibi!"

Hace 23 minutos

Netanyahu rechazó la invitación para participar de la firma del acuerdo en Egipto que Trump le había conseguido

Cuando termine su discurso, el presidente Trump viajará al lujoso balneario de Sharm al Sheik para participar de la ceremonia de la firma del acuerdo de 20 puntos que él mismo impuso a Israel y Hamas. Habrán líderes de todo el mundo y, este mismo lunes, el estadounidense había conseguido destrabar el vínculo con el presidente egipcio Abdel Fatah al Sisi para que invitara al premier israelí. Lo consiguió, pero finalmente Benjamin Netanyahu rechazó la invitación. El argumento oficial es que hoy es el último día de la festividad judía Sukot.

Hace 1 hora

Trump al congreso de Israel: "Hicieron bien, se defendieron y ganaron"

El presidente Trump se dirigió a todo el congreso de Israel y aseguró, tras el alto el fuego en la Franja de Gaza y el intercambio que permitió la liberación de los 20 rehenes israelíes que seguían vivos: "Hicieron bien, se defendieron y ganaron. Ahora pueden estar tranquilos."

Hace 1 hora

Un diputado israelí interrumpió a Trump y pidió reconocer al Estado de Palestina

El diputado israelí Ayman Odeh interrumpió al presidente Trump en medio de su discurso en el congreso de Israel para pedir que Estados Unidos y su país se suman a la reciente ola de reconocimientos del Estado de Palestina. Inmediatamente el legislador fue expulsado de la sesión, lo que fue celebrado por sus pares y el mandatario estadounidense. 

 

 

Hace 1 hora

Trump frente al congreso de Israel: "Paz a través de la fuerza, de eso se trata"

Sonriente y relajado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló ante la Knesset, el congreso de Israel, donde fue ovacionado una y otra vez, tras imponer un acuerdo que consiguió la liberación de todos los rehenes que seguían vivos en la devastada Franja de Gaza.

 

"Paz a través de la fuerza, de eso se trata Bibi (apodo del primer ministro Benjamin Netanyahu), lo sabes bien", sostuvo el mandatario estadounidense en su discurso para celebrar el acuerdo que impuso tanto al gobierno israelí como al movimiento islamista palestino Hamas. 

 

"Esto no es solo el final de una guerra, es el final del terror y la muerte. Es el comienzo de la era de la fe y la esperanza y de Dios", sostuvo el mandatario y agregó: "Este es un nuevo comienzo en Medio Oriente" 

Hace 2 horas

Israel excarceló a la primera tanda de los prisioneros palestinos: 88

Luego que Hamas liberará a los 20 rehenes israelíes que seguían con vida, Israel excarceló a la primera tanda de los casi 2.000 prisioneros palestinos que debe entregar, según el acuerdo impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

 

La primera tanda son 88 prisioneros que llegaron en colectivos a la ciudad de Ramallah, donde se encuentra la sede del gobierno de la Autoridad Nacional Palestina en la ocupada Cisjordania.

Hace 3 horas

Hamas entregó el segundo grupo de rehenes israelíes a Cruza Roja en Gaza y ya liberó a los únicos 20 que seguían vivos

Hamas anunció este lunes que entregó 13 rehenes más al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Gaza, lo que marca la liberación de los últimos rehenes vivos retenidos por el grupo.

 

 

 

El primer grupo de siete rehenes israelíes fue liberado a primera hora del día como parte de un intercambio de prisioneros a gran escala, mediado por Egipto y Qatar, con el CICR facilitando su entrega a la parte israelí.

 

 

 

Los siete rehenes fueron identificados por la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como un soldado capturado en un tanque y seis civiles que fueron tomados por militantes de Hamás de las comunidades cerca de Gaza y del Festival de Música Nova el 7 de octubre de 2023.

 

 

 

La oficina de Netanyahu dijo anteriormente que el Gobierno está “comprometido a traer de vuelta a todos los rehenes en poder del enemigo y actuará para lograr esta misión con determinación y perseverancia”.

 

 

 

También se espera la entrega de cuerpos de rehenes fallecidos más tarde el lunes, junto con la liberación de unos 2.000 detenidos y prisioneros palestinos de prisiones israelíes como parte del acuerdo de alto el fuego.

