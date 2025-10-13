Tregua en Gaza: Hamas liberó a todos los rehenes vivos e Israel excarceló la primera tanda de prisioneros

Sonriente y relajado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló ante la Knesset, el congreso de Israel, donde fue ovacionado una y otra vez, tras imponer un acuerdo que consiguió la liberación de todos los rehenes que seguían vivos en la devastada Franja de Gaza.

"Paz a través de la fuerza, de eso se trata Bibi (apodo del primer ministro Benjamin Netanyahu), lo sabes bien", sostuvo el mandatario estadounidense en su discurso para celebrar el acuerdo que impuso tanto al gobierno israelí como al movimiento islamista palestino Hamas.

"Esto no es solo el final de una guerra, es el final del terror y la muerte. Es el comienzo de la era de la fe y la esperanza y de Dios", sostuvo el mandatario y agregó: "Este es un nuevo comienzo en Medio Oriente"