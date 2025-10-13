Tregua en Gaza: Hamas liberó a todos los rehenes vivos e Israel excarceló la primera tanda de prisioneros

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso un plan de 20 pasos y el gobierno de Israel y el movimiento islamista palestino Hamas lo aceptaron. En ese marco, se cumplieron 72 horas de cese al fuego en la devastada Franja de Gaza, que culminó con la liberación de todos los 20 rehenes israelíes que seguían vivos y comenzó la excarcelación de casi 2.000 prisioneros palestinos. El acuerdo de tregua se alcanzó cuando el mundo denunciaba el genocidio en proceso que cometen las fuerzas armadas israelíes: ya son más de 67.000 los muertos por los ataques israelíes, más de 150.000 los heridos y un número similar de desaparecidos. Seguí el minuto a minuto.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.