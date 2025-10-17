Palestinos denuncian signos de tortura en cuerpos devueltos por Israel

Los familiares de los palestinos asesinados que fueron devueltos por Israel a Gaza aseguraron que muchos de los cuerpos presentaban signos de tortura y ejecución, de estar con los ojos vendados y las manos esposadas, aparte de mostrar heridas de bala en la cabeza. En el intercambio acordado, Tel Aviv devolvió alrededor de 90 restos de palestinos secuestrados durante los últimos dos años de guerra en dos tandas de 45 cadáveres. El intercambio lo hizo el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Las autopsias fueron hechas por médicos del hospital Nasser de la ciudad de Khan Younis, en el sur de Gaza, que fue dónde recibieron los cuerpos palestinos del CICR. Había "evidencia sustancial de palizas y ejecuciones sumarias", aseguraron el miércoles, aparte de afirmar que "ninguno de los cuerpos era identificable".

"Casi todos tenían los ojos vendados, estaban atados y tenían disparos entre los ojos. Casi todos habían sido ejecutados", explicó el Dr. Ahmed al-Farra, jefe del departamento de pediatría del hospital Nasser. También señaló que había cicatrices y manchas de piel descoloridas que indicarían que habrían sido golpeados brutalmente antes de ser asesinados. Incluso revelaron señales de que los cuerpos fueron ultrajados después de su muerte.

Gaza devastada, sin posibilidad de reconocer los cuerpos

El doctor Farra mencionó además que los cuerpos fueron sido entregados por las autoridades israelíes "sin identificación" y que los hospitales de Gaza, bombardeados y destruidos por los dos años de guerra, "no cuentan con medios para realizar análisis de ADN". La falta de identidad de los cadáveres fue denunciada también por las autoridades del hospital Nasser. Los médicos indicaron que le pedirán ayuda a los familiares de los palestinos desaparecidos que ayudaran a identificar los cuerpos.

"Conocen la identidad de estos cuerpos pero quieren que las familias sufran aún más por estas víctimas", afirmó el médico sobre la actitud del gobierno de Tel Aviv.

Cómo siguen las denuncias por crímenes de guerra en el conflicto

La Corte Penal Internacional está investigando las acusaciones de crímenes de guerra presentadas por ambas partes en la guerra de Gaza que duró dos años, incluido el asesinato de 15 paramédicos y trabajadores de rescate palestinos cuyos cuerpos fueron hallados en una fosa poco profunda en marzo, con las manos y los pies atados, aparte de tener muestras de haber recibido disparos en la cabeza.

La devolución de los cadáveres por ambas partes en el conflicto fue un importante obstáculo para la implementación del alto el fuego que entró en vigor el fin de semana. Israel sostuvo que ralentizaría el suministro de ayuda humanitaria a Gaza debido a "los retrasos en la transferencia de los 28 cadáveres de rehenes israelíes que se cree murieron durante la guerra", y afirmó que uno de los cadáveres entregados no pertenecía a ninguno de los rehenes.

El miércoles por la noche, Hamás dijo que devolvió los restos de todos los rehenes fallecidos "a los que pudo llegar", mientras que el ejército israelí confirmó que la Cruz Roja había recibido dos cuerpos más en Gaza.