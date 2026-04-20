Giro en Hungría: se queda en la Corte Penal Internacional y lanzó una dura advertencia a Netanyahu

A sólo una semana de arrasar en las urnas, el primer ministro electo de Hungría, Peter Magyar, anunció otro giro importante en el rumbo político del país europeo. El futuro líder del gobierno informó este lunes que suspenderá la salida de la Corte Penal Internacional (CPI) y que ejecutará la orden de detención que ese tribunal emitió en La Haya contra el premier israelí, Benjamin Netanyahu, por las denuncias de genocidio en la Franja de Gaza.

Viktor Orban, el gobernante saliente, que estuvo a cargo del país durante los últimos 16 años, había decidido abandonar esa corte internacional en solidaridad con su aliado israelí, sobre el que pesa una orden de detención desde noviembre de 2024. El líder de extrema derecha había sido claro en que, en caso de una visita de Netanyahu al territorio húngaro, no ejecutaría la orden de detención. Con el cambio de color político, esto cambió.

Este lunes, la prensa le preguntó a Magyar, quien aún no asumió, sobre el anuncio del embajador israelí en Hungría de que invitaría a Netanyahu a participar del 70 aniversario del fallido levantamiento anti soviético de 1956. "Todos los líderes están invitados a participar de esta importante conmemoración", aseguró el dirigente, pero luego agregó haciendo referencia clara a Netanyahu: "Tenemos una obligación legal de ejecutar las órdenes de la corte (por la CPI) y estoy seguro que él lo sabe."

Netanyahu, en la mira de la CPI por el genocidio en Gaza

En noviembre de 2024, el tribunal de La Haya emitió una orden de detención contra Netanyahu y su ex ministro de Defensa Yoav Gallant, al igual que para el comandante de Hamas Mohammed Mohammed Deif, asesinado en los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza. La acusación es que los tres son responsables de crímenes de guerra y contra la humanidad.

Con esa decisión, la CPI rechazó la posición de Israel, que como Estados Unidos y otras potencias, no ratificaron el Estatuto de Roma y, por lo tanto, no reconocen ni forman parte de la Corte Penal Internacional. El tribunal, sin embargo, concluyó que tiene jurisdicción sobre estos crímenes porque hace unos años la Autoridad Nacional Palestina sí fue aceptado como un Estado miembro y, por eso, puede investigar y juzgar sus denuncias.

Pese a no reconocer a esta corte internacional, el gobierno de Israel intentó a mediados del año pasado que las órdenes de detención fueran suspendidas, pero los jueces en La Haya se negaron de nuevo y rechazaron todas sus impugnaciones.

Según ese tribunal, Netanyahu y su ex ministro deben ser detenidos porque hay “motivos razonables” para creer que “son responsables penalmente de los siguientes crímenes como coautores por haber cometido los actos conjuntamente con otros: el crimen de guerra de hacer morir de hambre como método de guerra; y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos”.

La Corte también halló sustento para acusarlos penalmente, como superiores civiles, por el crimen de guerra de dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil. “Por estas razones, en lo que respecta a los crímenes de guerra, la Sala consideró apropiado emitir las órdenes de arresto de conformidad con el derecho de los conflictos armados internacionales. La Sala también concluyó que los presuntos crímenes contra la humanidad formaban parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de Gaza”, concluyeron los jueces en noviembre de 2024.