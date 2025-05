Dura advertencia de la ONU por Gaza: "La ventana para evitar una hambruna se está cerrando rápido"

La agencia de la ONU para los refugiados palestinos en Medio Oriente (UNRWA) advirtió este jueves por la situación humanitaria de Gaza, después de que esta semana Israel flexibilizara mínimamente su bloqueo y comenzaran a ingresar alimentos por "goteo" y a través de una cuestionada empresa de Estados Unidos que sólo está generando caos y violencia en la desesperada sociedad de la Franja. "La ventana para evitar una hambruna se está cerrando rápido", dijo la ONU.

"600 días después, la situación humanitaria en Gaza se encuentra en su punto más sombrío. A medida que se intensifican los incesantes y mortíferos bombardeos y los desplazamientos masivos, las familias pasan hambre y se les niegan los medios básicos de supervivencia. Mientras tanto, no se dan las condiciones para que podamos suministrar ayuda de forma segura y a gran escala", comenzó el texto de la UNRWA.

Esta semana, Israel permitió que comience a entrar la ayuda humanitaria, pero lo hizo a través de una sola fundación, objetada por la ONU. "Tras casi 80 días de bloqueo total de cualquier suministro por parte de las autoridades israelíes, entró un goteo. Pero lo que llegó está muy por debajo de las necesidades masivas de la gente. En los últimos días, presentamos 900 camiones cargados para su aprobación por parte de Israel. Unos 800 fueron autorizados y poco más de 500 pudieron descargarse en el lado israelí de Kerem Shalom. Sólo pudimos recoger unos 200 en el lado palestino del paso debido a la inseguridad y al acceso restringido", expresó la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos en Medio Oriente.

"Aunque nos permiten llevar algunos suministros nutricionales y médicos, así como harina, las autoridades israelíes prohibieron la mayoría de los demás artículos, como combustible, gas de cocina, refugio y productos de higiene. También impusieron la condición de que sólo podíamos entregar harina a las panaderías y no directamente a las familias. Esto obligaba a la gente a enfrentarse a grandes multitudes para recoger diariamente el pan en un número limitado de panaderías. Durante el fin de semana, las panaderías que antes recibían suministros humanitarios cerraron debido a la creciente inseguridad provocada por las grandes multitudes desesperadas. Es necesario distribuir alimentos de múltiples formas y en múltiples lugares de todas las provincias de Gaza. Esta es la única manera de restablecer el orden y evitar la hambruna masiva", continuó la UNRWA.

"Israel debe facilitar la ayuda necesaria"

Luego, la agencia de la ONU señaló que Israel "tiene obligaciones claras en virtud del derecho internacional humanitario" y debe "tratar a los civiles con humanidad, respetando su dignidad inherente". "Debe facilitar la ayuda necesaria. Y debe abstenerse de realizar traslados forzosos. Necesitamos que la ayuda previsible y a escala fluya a través de múltiples cruces hasta llegar a las comunidades, como hemos hecho en el pasado. Necesitamos un acceso sin obstáculos. Y necesitamos que todos los socios humanitarios, incluida la UNRWA, puedan proporcionar suministros y, sobre todo, servicios. Los suministros por sí solos no equivalen a una respuesta humanitaria eficaz. Es esencial garantizar la prestación ininterrumpida de servicios en toda Gaza", insistió.

"Las autoridades israelíes han socavado la capacidad de nuestros equipos para prestar una ayuda humanitaria auténtica y basada en principios que llegue a los grupos más vulnerables. Se acaba de poner en marcha un nuevo sistema de distribución militarizado. Como hemos declarado, no se ajusta a los principios humanitarios, pone en peligro a las personas y no satisfará las necesidades ni la dignidad de la población de Gaza", profundizó la UNRWA, y concluyó: "Seguiremos distribuyendo ayuda allí donde sea posible, trabajando como una comunidad humanitaria unida de agencias de la ONU y organizaciones no gubernamentales. Nuestros principios no son negociables. No participaremos en ningún plan que socave la neutralidad, la imparcialidad o la independencia. La ayuda no debe convertirse en un arma. Nos hacemos eco de los llamamientos del Secretario General: un alto el fuego permanente, la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes y el pleno acceso de la ayuda humanitaria".