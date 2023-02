Oposición colombiana busca modificar trámite de la reforma de Salud de Petro

Un grupo de 25 congresistas colombianos pidió a la dirección del Congreso que se cambie el trámite legislativo del proyecto de reforma del sistema de salud presentado el lunes por el Gobierno, al considerar que tal como está puede tener vicios, mientras que en las calles se vive otra jornada de movilizaciones opositoras, un día después de las que apoyaron a Gustavo Petro.

En una carta firmada por la mayoría de los miembros del partido Alianza Verde y Liberal, dirigida a los presidentes del Senado, Roy Barrer, y de la Cámara de Representantes, David Lucero, se cuestiona la lógica de una reforma "que cambia de manera estructural y no paramétrica el sistema" y "altera el contenido esencial del derecho a la salud”.

Si la ley es clasificada como estatutaria y no como ordinaria, su trámite en el Congreso variará, ya que en principio entraría por la comisión primera -encargadas de leyes estatutarias- y no por la séptima antes de llegar al pleno, y deberá tramitarse en sesiones ordinarias y no extraordinarias, según explicó el diario colombiano El Espectador.

Además, no podría ser aprobada por mayoría simple, sino que requiere la aprobación de la mayoría absoluta de los Senadores y Representantes.

El proyecto en cuestión, que modificaría la Ley 100 de Colombia, exigiría asimismo una revisión de la Corte Constitucional.

“Al ser este un proyecto que ‘transforma’ de manera estructural el sistema, se afecta el contenido esencial del derecho a la salud y por ende debe tramitarse como una ley estatutaria, más aún si se observa que en algunos de sus artículos se busca modificar el derecho definido en la Ley Estatutaria 1751 de 2015 reforma que en ninguna circunstancia podrá ser realizada mediante el trámite de una ley ordinaria”, indicaron los congresistas.

Los legisladores señalaron que al oponerse buscan evitar "futuros vicios de constitucionalidad, lo que pondría en riesgo la garantía del derecho fundamental a la salud".

"La ley 100 es una ley ordinaria y lo que hemos presentado es una reforma a la ley 100. La ley estatutaria de la salud ya existe y no deseamos reformarla", retrucó el presidente ayer en su cuenta de la red social Twitter.

Ayer, Petro convocó a los ciudadanos colombianos a movilizarse en distintos puntos del país en apoyo a las reformas de su Gobierno.

"Esto que estamos construyendo, que se llama justicia social, tiene que ver con que nadie, independientemente de cuánto dinero tiene en su bolsillo, puede ser excluido de acceder a los derechos universales", dijo ayer desde uno de los balcones de la Casa de Nariño, sede del gobierno, en Bogotá.

El discurso de Petro coronó una jornada de marchas y concentraciones que fueron denominadas "El gran diálogo social", con la participación de sindicatos de obreros, educadores y trabajadores de salud, entre otros.

El líder del Pacto Histórico anunció el envío de una agenda de reformas al Congreso, donde el oficialismo tiene mayoría gracias a una coalición con partidos de centro y derecha moderada.

"Lo que tenemos son tres reformas, no las únicas ni las últimas, tres reformas que buscan garantizar los derechos universales de la gente, laborales, en salud y pensionales, que buscan más justicia", afirmó el mandatario.

En tanto, la oposición convocó par hoy manifestaciones en todo el país en rechazo a las reformas de Petro.

Miles de personas se reunieron este miércoles en la Plaza de Bolívar, en la capital de Colombia, bajo la consigna 'Marcha por tu libertad', consignó la agencia de noticias Europa Press.

Además de marchas en la capital, también hubo convocatoria en ciudades como Medellín, Bucaramanga, Cali o Barranquilla, según el diario colombiano El Tiempo.

Con información de Télam