Malos días para Petro: renunció su canciller y EEUU llamó a consultas a su diplomático

El presidente de Colombia Gustavo Petro sufrió un nuevo traspié este jueves luego de que renunciara la canciller Laura Sarabia, la tercera que pasó por ese cargo desde que comenzó el gobierno en 2022, y luego de denunciar a otro ex canciller de su gestión, Álvaro Leyva, por pergeñar un Golpe de Estado. En simultáneo, el gobierno de Donald Trump llamó a consultas a su delegado comercial en Bogotá por "declaraciones infundadas y reprobables" del Gobierno.

Esta mañana Sarabia publicó una extensa carga en la que argumentó su salida en que el Gobierno tomó decisiones que ella "no comparte" pero no no profundizó. Según trascendió en la prensa local, la disputa Sarabia habría tenido diferencias respecto a los contratos con compañías privadas para la impresión de pasaportes del Estado colombiano.

La saliente canciller propuso extender un contrato con la firma Thomas Greg & Sons para continuar la impresión de pasaportes, el cual anunció que estaba listo, pero Petro lo frenó con el argumento de que era "un proceso fraudulento". El mandatario puso al frente del trámite a otro funcionario ajeno a la cancillería que decidió firmar un acuerdo con la imprenta de Portugal, tal como había planeado el anterior canciller, Luis Gilberto Murillo, quien para Sarabia había dejado un acuerdo "con falencias que podrían dejar a Colombia ad portas de un eventual incumplimiento o demanda".

"En los últimos días se han tomado decisiones que no comparto y que, por coherencia personal y respeto institucional, no puedo acompañar. No se trata de diferencias menores ni de quién tiene la razón. Se trata de un rumbo que, con todo el afecto y respeto que tengo, ya no me es posible ejecutar", explicó la ahora ex funcionaria en una carta que publicó en su cuenta de X.

"Mi renuncia es el resultado de una reflexión profunda, motivada por la responsabilidad que siento con mi conciencia, con el país y con la forma en que entiendo el ejercicio del poder público", explicó Sarabia.

Laura Sarabia, ex canciller de Colombia.

En lo inmediato no se produjo ninguna respuesta del presidente Petro, quien deberá nombrar el reemplazo de Sarabia, su cuarto ministro de Relaciones Exteriores en menos de tres años.

Nuevo revés para Petro: Estados Unidos pidió consultas a su delegado comercial

En paralelo, Estados Unidos informó este jueves que llamó a consultas a su encargado de negocios interino en la Embajada de Bogotá, John T. McNamara, debido a una serie de "declaraciones infundadas y reprobables de las más altas instancias del Gobierno de Colombia".

El secretario de Estado, Marco Rubio, trasladó que además de la retirada de McNamara, Estados Unidos va a tomar otras medidas "para dejar clara" la "profunda preocupación" por el estado actual de las relaciones bilaterales entre ambos países. "A pesar de las diferencias políticas con el Gobierno actual, Colombia sigue siendo un socio estratégico esencial", señaló Rubio, quien acto seguido reiteró el interés de Washington de "cooperar estrechamente" en "prioridades compartidas", tales como "seguridad y estabilidad regional".

Petro por su parte hizo lo propio, llamando también a consultas a su embajador en Washington, Daniel García Peña, para que le informe "del desarrollo de la agenda bilateral" que, según muestra en un mensaje en X, está conformada por siete puntos.

El origen de las tensiones Washington-Bogotá

Las relaciones entre Estados Unidos y Colombia no pasan por su mejor momento desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero de este año. Ese mismo mes surgió la primera crisis después de que no sentara bien en Washington que el presidente Petro se negara a permitir el aterrizaje de dos aviones con 160 colombianos deportados debido a las malas condiciones en las que eran trasladados.

En represalia, Trump impuso nuevas tasas comerciales, revocó visados y reforzó los controles migratorios desde Colombia. Si bien el comunicado del Departamento de Estado no especifica qué comentarios no gustaron, recientemente Petro criticó el centro de detención para inmigrantes abierto en Florida, en medio de los Everglades. "Estoy en completo desacuerdo con estos campos de concentración para migrantes muchos de ellos colombianos. El migrante es un trabajador", escribió el mandatario en su cuenta de X.