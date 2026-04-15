Corte Constitucional de Colombia ordena devolver recursos recaudados con emergencia económica

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta pesos colombianos en una casa de cambio, en Bogotá

​La Corte Constitucional de Colombia ordenó el miércoles al Gobierno devolver los recursos que recaudó con un ‌estado de emergencia económica ‌que fue anulado por el alto tribunal, en una decisión sin precedentes en el país.

La Corte Constitucional declaró inexequible la emergencia económica que había declarado el Gobierno del presidente Gustavo Petro para recaudar 11 billones de pesos (3.073 millones de dólares) y financiar parte de su presupuesto ​de este año.

Una ⁠fuente de la Dirección de Impuestos y Aduanas ‌Nacionales dijo a Reuters que el Gobierno alcanzó ⁠a recaudar 1,67 billones de ⁠pesos (466,6 millones de dólares) producto de los decretos incorporados en la emergencia económica.

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Entre las medidas que había establecido el Gobierno ⁠en la emergencia estaban un impuesto a los ​patrimonios líquidos superiores a los 2.094 ‌millones de pesos, una tarifa ‌extraordinaria de renta para el sector financiero, así como ⁠un tributo de 19% a la venta de licores y a juegos de suerte y azar, a algunos vehículos, motocicletas y aeronaves, entre otros.

En el pasado, cuando ​la ‌Corte Constitucional anuló otras emergencias económicas, la medida no fue retroactiva, es decir, no obligaba al Gobierno a devolver los recursos ya recaudados.

La decisión del alto tribunal es un nuevo golpe a ⁠las deficitarias finanzas del Gobierno de Petro, que además ha sufrido traspiés en el Congreso por el rechazo de varias propuestas de reformas fiscales.

La cuarta economía de América Latina atraviesa un deterioro de sus finanzas, que obligó al Gobierno en junio a suspender una regla fiscal, bajo la que el ‌Ministerio de Hacienda elevó la meta de déficit fiscal para 2025 a un 7,1% del PIB, desde una original de 5,1%.

La emergencia económica es un estado de excepción que le permite al Gobierno tomar por decreto decisiones sin ‌la previa autorización del Congreso.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció la semana pasada que presentará al Congreso un nuevo proyecto ‌de reforma ⁠tributaria por 16 billones de pesos (4.470 millones de dólares), para financiar el presupuesto de gastos ​de este año, a menos de tres meses de que termine el periodo legislativo.

(1 dólar = 3.578,82 pesos)

Con información de Reuters