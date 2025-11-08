Un tornado en el sur de Brasil deja seis muertos y cientos de heridos

ers) -Un tornado acompañado de fuertes vientos y lluvias torrenciales azotó el estado de Paraná, en el sur de Brasil, causando la muerte de seis personas, informó el sábado el Gobierno estatal.

La ciudad de Rio Bonito do Iguaçu fue la más afectada a última hora del viernes, y la agencia de defensa civil del estado informó de que más de la mitad de la zona urbana había sufrido derrumbes de tejados y múltiples fallos estructurales.

Las carreteras quedaron bloqueadas y las líneas eléctricas sufrieron daños.

Según las autoridades, 437 personas fueron atendidas por heridas y unas 1.000 resultaron desplazadas. La cercana ciudad de Guarapuava también se vio afectada.

Según el Sistema de Meteorología y Vigilancia Ambiental de Paraná, los vientos del tornado alcanzaron velocidades de entre 180 kilómetros por hora y 250 kilómetros por hora.

La ministra de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann, dijo que viajaría a la zona el sábado con el ministro de Salud en funciones, Adriano Massuda, y otros funcionarios federales para apoyar las labores de socorro y reconstrucción.

"Seguiremos asistiendo al pueblo de Paraná y prestando toda la ayuda necesaria", escribió el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en X, expresando sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Con información de Reuters