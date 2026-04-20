Guerra de embajadas: China cruzó a Lamelas por el vínculo con Argentina

La Embajada de China en Argentina cruzó al embajador de Estados Unidos en el país, Peter Lamelas, quien había cuestionado el vínculo con el gigante asiático. El documento afirmó que el funcionario estadounidense “atacó y difamó deliberadamente la cooperación entre China y Argentina”, además de expresar “declaraciones agraviantes sobre el vínculo entre China y América Latina y el Caribe”.

Lamelas había soltado: “Nosotros, los estadounidenses, ignoramos a Latinoamérica por cuarenta, cincuenta años. No prestamos atención, y los chinos se metieron aquí. Todo el mundo hace negocios con los chinos, pero estamos preocupados porque cuando tratas con ellos, tratas con el gobierno chino, no con una industria privada. Es un sistema controlado por un gobierno comunista, que usa ese control para manejar la información y a la gente”. La frase motivó el enojo chino.

En una entrevista a El Tribuno, añadió: “Estados Unidos estaba durmiendo y se despertó ahora: por Milei, por el presidente Trump, por Marco Rubio. Estamos prestando atención a Latinoamérica. Los chinos son competencia y tienen otros intereses, otros valores. Tenemos que estar preocupados por eso”. Según China, los comentarios de Lamelas “ignoran la realidad” y conllevan “plagados de prejuicios ideológicos”.

Qué dijo la embajada de China sobre los dichos de Peter Lamelas

En ese sentido, la Embajada señaló que estos dichos reflejan “una mentalidad de suma cero de la Guerra Fría” que, aún persiste en ciertos sectores estadounidenses y que “incitan a la confrontación entre bloques y a la división de esferas de influencia”. Frente a esto, China expresó su “fuerte descontento y rotundo rechazo”.

Al mismo tiempo, mencionó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “ha dejado claro que la relación bilateral con China es la más importante del mundo”, y que ha reiterado que su principal socio es China, además de mostrar su disposición a profundizar la cooperación y los vínculos entre ambos países.

La declaración también incluye datos sobre la presencia económica estadounidense en China. Sobre ese punto indica que actualmente funcionan alrededor de 73.000 empresas de Estados Unidos en territorio chino, con una inversión total que supera los 1,2 trillones de dólares y una tasa de crecimiento compuesto anual del 9,8%. Asimismo, destacó que la gran mayoría de esas firmas ha adelantado que continuará operando en China, y que muchas de ellas incluso están ampliando sus inversiones.