Boric llamó a la "unidad nacional" por los incendios forestales en Chile

El mandatario chileno también hizo referencia a las 24 víctimas de los incendios foretales.

La cifra de fallecimientos en Chile por los incendios forestales ascendió a 24 personas y, por otro lado, ya suman 554 los heridos. El informe fue divulgado en las últimas horas y Gabriel Boric llamó a la unidad del país.

En una conferencia, el presidente chileno indicó que se espera que haya una unidad del país para "salvar vidas, apagar el fuego y ayudar a las víctimas". Los graves incendios ocurren al sur de Santiago en la conocida como región de La Araucanía, que sufrió los embates de los incendios forestales. En el mismo sentido, Boric también indicó: "Me parece importante hacer un llamado a la responsabilidad. Tenemos 24 personas que han fallecido, tenemos muchos damnificados y no olvidemos que, en la mayoría de los casos, los incendios están marcados por la intervención humana".

Manuel Monsalve, subsecretario del interior, por su parte indicó que hay 1.182 atenciones en recintos de salud, 800 viviendas destruidas, 1.800 damnificados y 1.475 albergados. En este sentido, también reveló que existe una decena de personas detenida por posible responsabilidad " y sostuvo que "la generación intencional de incendios va a ser perseguida penalmente por el Gobierno de Chile".

El funcionario indicó que en la jornada de hoy "no hay temperaturas extremas. Mantenemos altas temperaturas en las regiones que van desde Valparaíso a la región de las Araucanía, pero no son extremas". No obstante, advirtió que durante la semana "las regiones metropolitanas y Ñuble sufrirán temperaturas extremas y el escenario será complejo".

A su vez, Monsalve dijo que "en la Región de Ñuble y en la Región de Biobío la actividad de esos incendios durante el transcurso de la noche fue menor a la esperada, lo cual, desde el punto de vista del contexto de la emergencia que vivimos, es un escenario un poco mejor a lo que habíamos vividos los días anteriores".

En este sentido, el subsecretario indicó que "el viernes se registraron 76 nuevos incendios durante el día, luego 16 el sábado, y que "al horario que llevamos, tenemos 8 nuevos incendios durante el día, que esperamos que no sigan creciendo".

Por otro lado, Boric agradeció el apoyo que venía en camino de países amigos, como Argentina, Colombia, Bolivia, Ecuador, España, Estados Unidos y México, quienes enviarán personas especializado y aviones para el combate de las llamas.

Así lo confirmó el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que informó que envió a Chile un avión con un contingente de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para colaborar en la extinción y control de los incendios que están azotando a Chile, tras el pedido ayuda a varios gobiernos, incluido el español, publicó la agencia de noticias DPA.