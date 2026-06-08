Candidato izquierdista reconoce resultados de primera vuelta de elección presidencial en Colombia

El candidato izquierdista a la Presidencia de Colombia, Iván Cepeda, asiste a un acto de campaña previo a la segunda vuelta electoral, en Cali

​El candidato izquierdista Iván Cepeda reconoció el domingo los resultados de la primera vuelta de ‌la elección presidencial en ‌Colombia, en la que fue derrotado por el abogado de derecha Abelardo De La Espriella, con quien se enfrentará en un balotaje el 21 de junio.

El candidato derechista del movimiento Defensores de la Patria, quien se presenta como un "outsider" de la ​política, obtuvo 43,7% ⁠de los votos, mientras que Cepeda alcanzó ‌40,9%, concluido el escrutinio de la totalidad ⁠de las mesas de votación.

"En ⁠mi condición de candidato presidencial por el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, comunico a ⁠la opinión pública que, una vez terminados ​los escrutinios, reconozco los resultados de ‌la primera vuelta de la ‌elección presidencial", dijo Cepeda en su cuenta de ⁠X.

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Inicialmente, el candidato de izquierda no reconoció los resultados de la elección alegando un presunto desfase en el censo y posibles irregularidades en más ​de ‌800.000 cédulas, pero después dijo que no tenía evidencias de irregularidades.

Sin embargo, una semana después reconoció los resultados, en lo que podría ser una decisión que le permita llegar ⁠a un debate televisado con De La Espriella, según analistas.

El candidato de derecha condicionó su asistencia al debate a que Cepeda reconociera el resultado de la primera vuelta.

De La Espriella, de 47 años y apodado "El Tigre", concentra su propuesta electoral en la seguridad, la ‌reducción del Estado y la reactivación de la economía.

Entre sus planteamientos se destacan una política de "mano dura" contra el crimen, el narcotráfico y los grupos armados ilegales, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la ‌construcción de megacárceles.

Cepeda, un filósofo de 63 años y congresista desde 2010, cuyo padre, un dirigente comunista, fue asesinado ‌en 1994 ⁠en un ataque de paramilitares en Bogotá, propone ampliar los programas sociales del ​actual Gobierno para reducir la pobreza y la desigualdad, así como promover el diálogo con grupos armados ilegales.

Con información de Reuters