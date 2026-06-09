Bruselas presiona a Albania por amenaza medioambiental de complejo turístico de Kushner

FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro albanés, Edi Rama, durante una entrevista con Reuters.

​La Comisión Europea instó a Albania a actuar sin demora para garantizar su conformidad con la ‌legislación medioambiental de la ‌Unión Europea si desea adherirse al bloque, declaró el martes un portavoz del Ejecutivo comunitario al referirse a un complejo turístico de lujo proyectado y respaldado por Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El primer ministro de Albania, Edi Rama, dijo ​a Reuters en ⁠una entrevista el lunes que su país seguirá ‌adelante con un complejo turístico de lujo ⁠proyectado por Kushner e Ivanka ⁠Trump, hija del mandatario estadounidense, en un tramo remoto de la costa balcánica, a pesar de las protestas por ⁠su impacto medioambiental.

Las protestas fueron bautizadas como la "Revolución ​del Flamenco", ya que ese tramo ‌de costa es una parada ‌migratoria para estas aves, y se ampliaron hasta ⁠convertirse en una oposición más generalizada a aspectos del mandato de 13 años de Rama.

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La UE, compuesta por 27 miembros, ha afirmado que podría admitir a ​nuevos miembros, ‌entre ellos Montenegro, Albania y Ucrania, para 2030, pero eso depende de la armonización con la legislación comunitaria, incluida la medioambiental.

"Albania debería abstenerse de tomar medidas que puedan socavar el cumplimiento ⁠del criterio de referencia final, y esperamos que las autoridades albanesas actúen sin demora", declaró el portavoz Guillaume Mercier. "Estamos en contacto con las autoridades albanesas sobre esta cuestión".

Pese a las protestas vividas en la última semana en Tirana y en la costa sur, donde se ha propuesto ‌el complejo turístico, Rama restó importancia a las preocupaciones y afirmó que se llevaría a cabo una evaluación de impacto ambiental.

"Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho por la fauna y la flora de Albania. La ‌Comisión Europea no tiene motivos para dudar de nuestra firme voluntad de proteger todo lo que deba protegerse en lo ‌que respecta ⁠a la fauna, la flora y la naturaleza", señaló.

La empresa Affinity Partners, de Kushner, ​encargada de construir el complejo turístico, no respondió a las solicitudes de comentarios de Reuters.

Con información de Reuters