Bruselas presiona a Albania por amenaza medioambiental de complejo turístico de Kushner

La Comisión Europea instó a Albania a actuar sin demora para garantizar su conformidad con la legislación medioambiental de la Unión Europea si desea adherirse al bloque, declaró el martes un portavoz del Ejecutivo comunitario al referirse a un complejo turístico de lujo proyectado y respaldado por Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El primer ministro de Albania, Edi Rama, dijo a Reuters en una entrevista el lunes que su país seguirá adelante con un complejo turístico de lujo proyectado por Kushner e Ivanka Trump, hija del mandatario estadounidense, en un tramo remoto de la costa balcánica, a pesar de las protestas por su impacto medioambiental.
Las protestas fueron bautizadas como la "Revolución del Flamenco", ya que ese tramo de costa es una parada migratoria para estas aves, y se ampliaron hasta convertirse en una oposición más generalizada a aspectos del mandato de 13 años de Rama.
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La UE, compuesta por 27 miembros, ha afirmado que podría admitir a nuevos miembros, entre ellos Montenegro, Albania y Ucrania, para 2030, pero eso depende de la armonización con la legislación comunitaria, incluida la medioambiental.
"Albania debería abstenerse de tomar medidas que puedan socavar el cumplimiento del criterio de referencia final, y esperamos que las autoridades albanesas actúen sin demora", declaró el portavoz Guillaume Mercier. "Estamos en contacto con las autoridades albanesas sobre esta cuestión".
Pese a las protestas vividas en la última semana en Tirana y en la costa sur, donde se ha propuesto el complejo turístico, Rama restó importancia a las preocupaciones y afirmó que se llevaría a cabo una evaluación de impacto ambiental.
"Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho por la fauna y la flora de Albania. La Comisión Europea no tiene motivos para dudar de nuestra firme voluntad de proteger todo lo que deba protegerse en lo que respecta a la fauna, la flora y la naturaleza", señaló.
La empresa Affinity Partners, de Kushner, encargada de construir el complejo turístico, no respondió a las solicitudes de comentarios de Reuters.
Con información de Reuters