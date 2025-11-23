Lula dijo que está "preocupado" por la escalada militar en el Caribe

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante una conferencia de prensa en la cumbre de líderes del G20 en Johannesburgo, Sudáfrica.

Desde Sudráfrica donde se desarrolla una nueva cumbre del G20, el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva expresó su "preocupación" por la escalada militar de Estados Unidos en el Caribe y aseguró que tiene la intención de hablar con su par norteamericano Donald Trump. "Me preocupa mucho el aparato militar que Estados Unidos colocó en el Mar Caribe y tengo la intención de conversar con el presidente Trump sobre eso", sostuvo Lula, que el jueves pasado consiguió una rebaja de los aranceles.

Lula destacó que América del Sur es una región y "zona de paz", que no cuenta ni con armas nucleares ni con bombas atómicas. "No tenemos nada", defendió.

"Brasil tiene responsabiliad en América del Sur. Brasil limita con Venezuela y no es poca cosa y no tiene ningún sentido tener una guerra ahora. Es decir, no repetiremos el error que aconteció en la guerra de Rusia y Ucrania. Basta dar un tiro para comenzar y no saber como se termina. Es importante que intentemos encontrar una solucion antes de empezar y desearía que no sucediera nada militarmente en América del Sur", enfatizó el presidente de Brasil.

Estados Unidos reforzó en los últimos meses su presencia militar en el Caribe y en el Pacífico latinoamericano con buques, aviones de combate y fuerzas especiales, en medio de crecientes tensiones con Venezuela, en un despliegue que el Gobierno de Donald Trump enmarca en su iniciativa 'Lanza del Sur' y en la lucha contra el narcotráfico.

Sin embargo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, considera que este despliegue es un intento para sacarle del poder, por lo que ordenó desde hace meses, que el país se mantenga en alerta y efectúe ejercicios de preparación militar ante una eventual "agresión".