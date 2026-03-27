EN VIVO
Brasil

Bolsonaro es dado de alta y puesto bajo arresto domiciliario en Brasil

27 de marzo, 2026 | 11.03

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro recibió el alta hospitalaria el ‌viernes y fue ‌trasladado a su domicilio, donde pasará al menos tres meses bajo lo que las autoridades han calificado de "arresto domiciliario por motivos humanitarios".

Bolsonaro, de 71 años, cumple desde noviembre ​una condena ⁠de 27 años de prisión por ‌conspirar para dar un ⁠golpe de Estado tras ⁠perder las elecciones de 2022 frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula ⁠da Silva.

El juez del Supremo Tribunal ​Federal Alexandre de Moraes ‌concedió a principios ‌de esta semana a Bolsonaro permiso ⁠para cumplir arresto domiciliario durante 90 días por motivos de salud. El expresidente de extrema derecha ​será ‌reevaluado tras ese periodo para determinar si la medida debe prorrogarse.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Bolsonaro, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, ingresó a ⁠principios de este mes en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Brasilia con una forma aguda de neumonía y fue tratado con antibióticos.

"Su evolución en los últimos dos días ‌ha sido la esperada: sin complicaciones", dijo a periodistas su médico, Brasil Caiado.

Bolsonaro tiene un historial de hospitalizaciones y operaciones quirúrgicas desde que fue ‌apuñalado en el abdomen durante un acto de campaña en 2018.

Caiado dijo que ‌el expresidente ⁠tiene previsto volver al hospital a finales de abril ​para someterse a una operación de hombro.

Con información de Reuters

Trending
Conflicto en Medio Oriente
Irán denuncia que EE.UU. atacó su infraestructura a pesar de los dichos de Trump
Las más vistas