Bolsonaro es dado de alta y puesto bajo arresto domiciliario en Brasil

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro recibió el alta hospitalaria el viernes y fue trasladado a su domicilio, donde pasará al menos tres meses bajo lo que las autoridades han calificado de "arresto domiciliario por motivos humanitarios".
Bolsonaro, de 71 años, cumple desde noviembre una condena de 27 años de prisión por conspirar para dar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
El juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes concedió a principios de esta semana a Bolsonaro permiso para cumplir arresto domiciliario durante 90 días por motivos de salud. El expresidente de extrema derecha será reevaluado tras ese periodo para determinar si la medida debe prorrogarse.
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Bolsonaro, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, ingresó a principios de este mes en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Brasilia con una forma aguda de neumonía y fue tratado con antibióticos.
"Su evolución en los últimos dos días ha sido la esperada: sin complicaciones", dijo a periodistas su médico, Brasil Caiado.
Bolsonaro tiene un historial de hospitalizaciones y operaciones quirúrgicas desde que fue apuñalado en el abdomen durante un acto de campaña en 2018.
Caiado dijo que el expresidente tiene previsto volver al hospital a finales de abril para someterse a una operación de hombro.
Con información de Reuters