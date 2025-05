La jueza departamental de Santa Cruz de Bolivia, Lilian Moreno, ordenó la anulación de la orden de captura contra el expresidente de Bolivia Evo Morales por un caso de trata agravada de personas, que estaba vigente desde octubre del año pasado. Pese a que ahora cuenta con “libertad irrestricta”, como afirmó su abogado, a pedido de la defensa el proceso deberá reiniciarse en el departamento de Cochabamba, bastión político y sindical del exmandatario.

Nelson Cox abogado defensor de Morales (2006-2019) confirmó a la agencia española EFE que la orden de captura "ha sido totalmente anulada y han sido notificadas legalmente las autoridades de Tarija", por lo que ahora cuenta con "libertad irrestricta". En tanto, la investigación se reiniciará en un juzgado de la localidad de Villa Tunari, en el Trópico de Cochabamba.

"Este es un paso más en volver a retomar un espacio de confianza en la Justicia, en el marco de un Estado democrático de derecho. No es posible que escenarios autoritarios sean prevalentes con la instrumentalización de instituciones de Justicia con la utilización simbólica de una víctima, en este caso inexistente, de un caso totalmente armado, inexistente", dijo Cox una vez hecha pública la notificación.

"Se deja sin efecto cualquier auto de rebeldía, mandamiento de aprehensión judicial que pese sobre el ciudadano Juan Evo Morales Ayma, así como cualquier tipo de actuación que afecte y/o restrinja los derechos reclamados por el accionante", señala la decisión judicial, que inició en octubre de 2024 cuando la fiscal de Tarija Sandra Gutiérrez emitió la orden por supuestamente tener un hijo con una menor de edad mientras ejercía como mandatario.

Al respecto, Cox aclaró que la medida judicial se da después de que la defensa de Morales presentara hace unas semanas ante la jueza Moreno un trámite de queja para que el caso radicado en Tarija pasara ante un "juez natural" en Villa Tunari, municipio en el que reside el exmandatario, y que comience desde "cero".

Asimismo, indicó que cuando el caso se asiente en Villa Tunari, la defensa planteará la "absoluta inocencia" de Morales ante un proceso que tuvo "irregularidades", bajo el argumento de que fue cerrado en 2020 y años después reabierto con un nuevo tipo penal, en el que "no existe una denuncia formal de la víctima".

En enero, un tribunal de Tarija declaró en rebeldía a Morales y ordenó su aprehensión, después de que Evo no se presentara en dos ocasiones. El ex mandatario, que planea disputar nuevamente la presidencia, había alegado graves problemas de salud. Sin embargo, en aquel momento, la Justicia también le prohibió salir del país, dispuso la anotación preventiva de sus bienes, la congelación de sus cuentas bancarias y que se emitiera la aprehensión contra el también ex líder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).

Ante la orden de captura de la Fiscalía, los seguidores de Morales bloquearon carreteras durante 24 días para evitar su detención y, desde entonces, no salí del Trópico de Cochabamba, donde permanece resguardado por centenares de sus aliados.

Elecciones presidenciales

El expresidente que ya gobernó Bolivia en tres mandatos pretende participar como candidato a la Presidencia en los comicios nacionales del 17 de agosto, pese al fallo constitucional que prohíbe la reelección continua o discontinua por más de una ocasión. Aún así, el exjefe de Estado –que está enfrentado con el actual presidente y su ex ministro de Economía, Luis Arce- y sus seguidores anunciaron que marcharán hacia La Paz el próximo 16 de mayo para inscribir su candidatura presidencial en un nuevo partido, después de ser apartado de la conducción del MAS, partido que fundó y lideró por casi 30 años.