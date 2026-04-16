Europa, enfrentada a escasez de combustible para aviones, registra flujo récord desde EEUU y Nigeria

Los pasajeros esperan en la zona de salidas mientras un avión comercial aterriza en el aeropuerto de Londres Heathrow.

Europa está registrando un flujo récord de combustible para aviones procedente de Estados Unidos y Nigeria, ‌según datos de Kpler ‌y LSEG, en un intento por reforzar el suministro ante la interrupción de las importaciones del golfo Pérsico.

Europa dependía anteriormente del golfo para casi el 75% de sus importaciones de combustible para aviones, es decir, alrededor de 375.000 barriles por día (bpd), pero la guerra con Irán ha bloqueado ​de facto el tráfico ⁠de petroleros que intentaban salir por el estrecho de ‌Ormuz.

Las aerolíneas europeas han instado a la ⁠Unión Europea a intervenir con medidas ⁠de emergencia, incluidos cierres generalizados del espacio aéreo, según un documento al que ha tenido acceso Reuters.

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El suministro estadounidense parece ⁠que alcanzará entre 149.000 y 200.000 bpd en lo ​que va de abril, según los ‌buques que han descargado y los ‌que aún están pendientes, un máximo histórico según datos ⁠que se remontan a 2015 en LSEG y a 2017 en Kpler.

Las importaciones de Nigeria en abril rondan los 66.000 bpd hasta la fecha, según datos de ambas ​fuentes. Esa ‌cifra también es la más alta registrada y pone de relieve el creciente papel del país como proveedor de equilibrio de combustible de aviación desde la puesta en marcha de la refinería de Dangote, ⁠la mayor de África, en 2024.

Un requisito de la UE que establece que los países deben mantener reservas de petróleo de emergencia para 90 días no estipula niveles para combustibles específicos. España es exportadora neta de combustible para aviones, mientras que Reino Unido, el mayor consumidor de la región, importa el ‌65% de su demanda, según datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Los niveles de combustible para aviones cayeron la semana pasada a su nivel más bajo desde marzo de 2023 en el centro de almacenamiento de Ámsterdam-Róterdam-Amberes, según mostraron los ‌datos sobre las existencias en poder de empresas independientes. [ARA/]

Sin embargo, Estados Unidos ya está exportando a niveles récord. En la semana que ‌finalizó el ⁠3 de abril, Estados Unidos exportó unos 442.000 barriles de combustible para aviones, el doble de ​la media de 219.000 barriles registrada el año pasado, según datos de la Administración de Información de Energía.

(Reporte adicional de Isaac Anyaogu en Lagos; editado en español por Carlos Serrano)