Detienen a un hombre por estrellar su coche contra el consulado ruso en Sídney

Agentes de policía en el lugar de los hechos tras estrellarse un coche contra el consulado ruso en Sídney, Australia

Un hombre fue detenido el lunes tras empotrar su coche contra las puertas del consulado ruso en Sídney, informó la policía australiana.

La unidad de protección diplomática de la policía respondió a una petición de ayuda del consulado ruso después de que un vehículo no autorizado estuviera aparcado en la entrada, dijo un portavoz de la Policía Federal Australiana en un comunicado.

La Policía de Nueva Gales del Sur dijo que sus agentes acudieron poco después de las 8 de la mañana, hora local (2200 GMT) e intentaron hablar con el conductor antes de que empotrara su vehículo contra las puertas del consulado, en el barrio de Woollahra, en Sídney.

Un vecino que presenció el incidente dijo que vio cómo el coche entraba a la fuerza por las puertas después de que se ordenara al conductor que saliera del vehículo.

"Los policías siguieron pidiéndole que saliera del coche. No salió del coche. Sacaron sus armas de fuego", dijo, declinando dar su nombre.

"Fue un lunes por la mañana bastante dramático".

Imágenes de televisión de las cadenas australianas Sky News y Nine mostraban un todoterreno blanco con la ventanilla destrozada abandonado junto a un mástil de bandera rusa en el recinto del consulado.

"Salga del coche ahora mismo", gritó la policía al hombre que estaba en el coche dentro del recinto, según un vídeo del incidente al que tuvo acceso Reuters.

Un hombre de 39 años fue detenido y un agente de 24 años resultó herido en una mano, según la policía.

Una persona que contestó al teléfono en el consulado declinó hacer comentarios sobre el incidente.

Tim Enright, un trabajador de la construcción que se encontraba en la azotea de un edificio cercano en ese momento, dijo que vio a un agente de policía haciendo fotos a un coche aparcado cerca del consulado sobre las 8 de la mañana.

Dijo que entonces oyó sirenas y un helicóptero llegó al lugar.

Más tarde, un camión de plataforma se llevó un todoterreno blanco del recinto del consulado, según un testigo de Reuters.

El consulado se cerró brevemente antes de reabrir, dijeron personas detrás de un cordón policial que tenían citas de visado el lunes.

"No hay ninguna amenaza actual o inminente para el consulado o la comunidad local", dijo el comunicado de la Policía Federal australiana.

Con información de Reuters