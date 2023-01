Unánime apoyo de los gobernadores de Brasil a Lula tras el intento de Golpe de Estado

El Presidente se reunió con los 27 gobernadores y miembros del Congreso y de la Corte para repudiar el intento de Golpe. Lula afirmó que investigará quién financió a los golpistas.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recibió el apoyo de los 27 gobernadores y del Distrito Federal de Brasilia, además de los ejecutivos locales y ministros de la Corte Suprema en un encuentro esta tarde, pasadas las primeras 24 horas del ataque de golpistas que responden a Jair Bolsonaro. "Ellos quieren un golpe y no lo van a tener", dijo Lula con firmeza en un discurso luego de que hablaran varios de los gobernadores y se solidarizaran con el Ejecutivo nacional.

La de esta tarde fue la última de varias reuniones que el mandatario del Partido de los Trabajadores tuvo con distintos cuadros políticos después del crítico domingo. Luego de estar reunidos por más de una hora en Brasilia, Lula dijo que van a investigar en profundidad quien financió a los bolsonaristas que tomaron la sede de los tres poderes nacionales y argumentó que es imposible que estas fuerzas hayan instalado campamentos durante dos meses sin tener ningún tipo de ayuda externa. "No es posible que este movimiento dure lo que duró en la puerta de los cuarteles sin financiamiento", denunció el Presidente.

Algunos de los presentes que también dijeron unas palabras fueron, por ejemplo, el gobernador de San Pablo, Tarcisio Freitas, aliado de Bolsonaro pero que se diferenció y se expresó en defensa de la unidad y la democracia. Como también la vicegobernadora de Brasilia -el estado que desde el domingo está bajo intervención-, Celina Leão, quien reafirmó que el Distrito Federal "es consecuente con la democracia". Y agregó: "El gobierno del Distrito Federal no va a permitir el vandalismo que vimos ayer".

La presidenta del Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, afirmó que el encuentro es importante para mostrar la unidad del país frente a los actos golpistas, e invitó a todos los gobernadores a acudir al edificio de la Corte Suprema después del encuentro para ver los destrozos. En representación de la zona sur del país habló Eduardo Leite, gobernador de Rio Grande do Sul, quien defendió que todos los estados envíen policías a la Fuerza Nacional y que creen oficinas de crisis.

Durante su alocución, Lula dijo que los golpistas no tienen ninguna "pauta de negociación" y señaló que son brasileños que no respetan el resultado electoral. "Todas las veces que perdí volví a mi casa, lavé mis heridas y me preparé para una nueva disputa electoral. Esta gente, en cambio, pasó a reivindicar un negacionismo del resultado electoral", dijo visiblemente enojado.

El líder del PT dijo que está avocado a la tarea de "arreglar" un defecto creado tiempo atrás en relación a la actitud de negar los acontecimientos. "Todos saben quién ganó y quién perdió. Pero esta gente no quiere acatar el resultado electoral, la gente continua mintiendo para justifica mentira, acá se mintió sobre la urna electrónica", denunció Lula en referencia a las distintas denuncias del bolsonarismo sobre supuestas irregularidad en la elección. "No vamos a parar de investigar", concluyó y terminó por agradecer de "profundo corazón" a todos los presentes. Luego de ello, los 23 gobernadores encabezados por Lula caminaron hasta la Corte.