Atacantes "profesionales" y "entrenados", la nueva denuncia del Gobierno de Lula

En paralelo, en el Congreso prometieron "responsabilizar" a los legisladores que negaron la agresión de los golpistas bolsonaristas contra las sedes de los tres poderes del Estado.

Cada día que pasa se conoce un dato o una denuncia nueva sobre el ataque masivo a la democracia que protagonizaron miles de bolsonaristas golpistas en la capital brasileña, Brasilia, el domingo 8 de enero. El interventor federal de la seguridad de Brasilia, Ricardo Cappelli, denunció este lunes que en el asalto de las hordas bolsonaristas contra los poderes del Estado en la capital del país del pasado 8 de enero la Policía Militar se enfrentó a atacantes "profesionales" y "entrenados" que se encontraban entre los agresores.

En paralelo, el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Arthur Lira, anunció que los congresistas que negaron los estragos dejados a su paso por la turba de seguidores del ex presidente Jair Bolsonaro serán responsabilizados porque "no se puede mentir" sobre lo que ocurrió. "Van a responder todos los que tengan responsabilidad, incluyendo los diputados que estuvieron difamando y mintiendo con videos, diciendo que fueron mentira las agresiones que sufrió la Cámara de Diputados", aseguró Lira, en reacción a las declaraciones del diputado del Partido Liberal Abílio Brunini, quien tras el asalto golpista grabó un video en el salón verde de la Cámara de Diputados afirmando que "prácticamente no hubo estragos".

"Un diputado electo no puede estar divulgando hechos que no concuerdan con la realidad", remarcó Lira, según O Globo.

Una nueva denuncia

El Gobierno de Lula ya denunció que hubo una "connivencia" entre muchos policías, militares y bolsonaristas, que hubo empresarios cercanos al movimiento del ex presidente que estuvieron detrás de la financiación del ataque en Brasilia y, ahora, suma que existieron "profesionales" y "entrenados" entre los agresores. "Muchos héroes han evitado lo peor. Los PM (policías militares) heridos en combate afirman que 'se enfrentaron a profesionales'. ¿Financiación empresarial? ¿Estafadores entrenados en el campo de batalla? Una verdadera organización criminal. La noche del 8 aún no ha terminado. Vamos al final", tuiteó Cappelli, el designado interventor tras los ataques.

De acuerdo con el funcionario, "se enfrentaron a hombres profesionales entre los manifestantes, gente entrenada y preparada, que tenía nociones tácticas de choque, que tenía sus propios equipos para devolver granadas y que por poco mata a un policía". Además, pidió "separar la paja del trigo" y castigar a todos aquellos agentes que fueron "cómplices" de los intentos de aquella turba golpista. El funcionario destacó que 44 policías resultaron heridos ese domingo.

"El 8 no acabó todavía. Esa noche tiene todavía tras de sí muchas cosas, mucha historia detrás, mucha investigación y lo llevaremos hasta el final", advirtió Cappelli.

Lula no va a Davos

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva optó por no salir del país mientras continúan las investigaciones por el ataque bolsonarista y envió al Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, a los ministros de Economía, Fernando Haddad, y de Medio Ambiente, Marina Silva. "A pesar de los últimos acontecimiento terribles en Brasilia, tendremos una fuerte delegación ministerial brasileña, liderada por el ministro de Hacienda", destacó el presidente del Foro de Davos, Borge Brende, informó la agencia de noticias Europa Press.

Brende además adelantó que la presencia de Silva servirá para poner de relieve los problemas en la Amazonia.

Tampoco acudirá, como estaba previsto en un primer momento, el vicepresidente, Geraldo Alckmin, quien también permanecerá en Brasil apurando los últimos detalles y nombres del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio, que encabeza, detalló el portal de noticias Metrópoles.

Desde el Gobierno de Brasil, tienen previsto que Lula retome su agenda internacional la próxima semana con un primer viaje a la Argentina, donde se reunirá con el presidente Alberto Fernández el 23 de enero y participará de la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Ya para febrero, la intención es visitar la Casa Blanca y en abril Portugal. China es el otro país en el que se espera su llegada el primer semestre de 2023.

Con información de Télam