Mentiras, burlas a la ONU y amenazas a inmigrantes: el discurso de Trump

El Presidente de EEUU Donald Trump habla ante la Asamblea General de la ONU

En una nueva muestra de soberbia y altanería, el presidente de Estados Unidos Donald Trump disertó este martes en la inauguración de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y se galardonó a sí mismo por los "logros" diplomáticos de sus primeros siete meses de gestión. Destacó haber puesto fin a "siete guerras", haber terminado con la amenaza "iraní", país que consideró como el principal promotor del "terrorismo" en el mundo, pidió terminar con la política de fronteras abiertas, llamó a los migrantes del mundo "invasores" y dijo que considera ser merecedor del Premio Nobel de la Paz.

La mayor mentira de Trump es su declaración de haber puesto fin a siete conflictos bélicos, de los cuáles solo finalizaron dos: la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, que firmaron un acuerdo de paz en agosto de este año mediado por Estados Unidos y con el que lograron terminar con casi cuatro décadas de enfrentamientos en la región de Nagorno-Karabaj; y la guerra de 12 días entre Israel e Irán pero que el propio Estados Unidos promovió al haber lanzado bombas contra las centrales nucleares del país persa.

"Ningún presidente o primer ministro lo había logrado jamás (terminar con siete guerras). Yo lo conseguí en siete meses: algo sin precedentes. Es una pena que no lo hicieran las Naciones Unidas que ni siquiera habían intentado ayudar. Lo unico que hizo la ONU fue detenerse a medio camino", festejó el republicano, luego de lanzar incontables críticas a la "incapacidad" de la ONU de hacer frente a un mundo convulsionado. Pero lo cierto es que Trump prometió terminar con la guerra entre Rusia y Ucrania pero apesar de haberse reunido con Vladimir Putin en Alaska hace más de un mes las negociaciones no prosperaron. Tampoco logró avances de paz entre Israel y la Franja de Gaza, más bien por el contrario apoya incondicionalmente al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en su intención de arrasar a los palestinos de Gaza, que ya está con los tanques en la ciudad capital, y además amenazó con extender sus colonias en Cisjordania como "represalia" por el reconocimiento que hicieron diez países en el último fin de semana a la creación del Estado de Palestina.

Foto del martes del Presidente de EEUU Donald Trump hablando anta la Asamblea General de la ONU

"Yo mientras estaba ajetreado salvando millones de vidas no me di cuenta, ahora me doy cuenta que la ONU no ha estado ahí para nosotros. ¿Cuál es el propósito de la ONU? Tienen un tremendo potencial pero no se están acercando a exponer ese potencial", espetó Trump y destacó haber firmado los acuerdos de Abraham hacia el final de su primera gestión que significó la normalización de las relaciones entre Israel y Emiratos Árabes Unidos.

"Tendría que recibir yo el premio nobel de la paz por todos y cada uno de estos logros", se autofestejó. En la misma línea, Trump consideró como uno de sus mejores éxtios el haber terminado con la "amenaza más grave de la historia", en referencia a las capacidades nucleares de Irán, a quien consideró como el "principal impulsador de terrorismo". "Hace tres meses, en una de nuestras operaciones -el martilo de medianoche- acabamos soltando esas bombas sobre las centrales nucleares de Irán, acabando con ellas, lo que ningún otro país ha hecho", sostuvo. "Hamas ha estado rechazando nuestras propuestas de paz. Algunos además han decidido reconocer unilateralmente al Estado de Palestina, un premio demasiado alto para los terroristas de Hamas", opinó y volvió a pedir por la liberación de los veinte rehenes.

Trump cerró con un duro mensaje antimigrantes y llamó a poner "fin al proyecto de fronteras abiertas" y criticó a la ONU por "crear invasiones" en vez de "frenarlas". "Están destruyendo a sus países, están siendo destruidos por una fuerza de extranejos ilegales y nadie hace nada para expulsarlos y como han optado por ser políticamente correctos no han hecho nada ante esto", opinó. También volvió a subir la tensión con Venezuela, luego de destruir dos embarcaciones, y dijo que van a hacer que "dejen de existir" todos aquellos "matones" que "envíen drogas a Estados Unidos". "Sepan que los vamos a bombardear", amenazó.