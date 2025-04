Caos en Europa por el apagón: descartan que haya sido un ciberataque

El presidente del Consejo de la Unión Europea (UE), Antonio Costa, aseguró que "no hay indicios de ciberataque" tras el apagón masivo que afecta a España, Portugal y regiones de Francia, a la vez que dijo que se trabaja para conocer las causas que lo produjeron y para "restaurar el suministro de electricidad".

"Estoy en contacto con Pedro Sánchez y Luis Montenegro sobre los cortes de energía en España y Portugal", expresó Costa en un mensaje que difundió por la red social X acerca del apagón en una parte importante la península Ibérica. Asimismo, el presidente del Consejo de la UE señaló que operadores de energía en España y Portugal "están trabajando para encontrar la causa del apagón y restaurar el suministro de electricidad" y añadió: "Hasta el momento, no hay indicios de ningún ataque cibernético".

Portugal le apunta a España por el apagón

El primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, sostuvo que la caída generalizada de la electricidad en la península ibérica se originó en España, señalando a la inteconexión entre España y Portugal, y expresando su "expectativa" de que el servicio se pueda retomar durante la jornada del lunes.

En declaraciones que recoge el diario Expresso tras el Consejo de Ministros extraordinario, el líder portugués explicó que el apagón no se originó en Portugal, pese a que con todo no ahondó en las causas del corte sin precedentes del suministro en la red ibérica. Tras indicar que dialogó varias veces con el presidente de España, Pedro Sánchez, para intercambiar información sobre el incidente, Montenegro remarcó que Portugal mantiene activa su célula de crisis y el sistema de Inteligencia sigue recabando información sobre este episodio.

Montenegro anunció que se desplazará al centro de operaciones de REN, el operador eléctrico portugués, para "recabar más información en persona" y evaluar la opción de que el país recupere el suministro eléctrico este mismo lunes.

Qué dijo la OTAN sobre el apagón

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se comunicó con Sánchez, en medio de la crisis por la caída generalizada de la red eléctrica en la península ibérica que afecta tanto a España como Portugal. Fuentes de la OTAN confirmaron la conversación entre Sánchez y Rutte, aunque evitaron dar más detalles del diálogo o el origen del apagón masivo en la península ibérica. Minutos antes en rueda de prensa, el jefe del Ejecutivo español indicó que se trasladó a la OTAN la situación que se vive en España.

Sánchez definió la incidencia eléctrica como "una fuerte oscilación en términos técnicos del sistema eléctrico europeo" y admitió que no se descarta "ninguna hipótesis" sobre las causas que han motivado este apagón, pero en todo caso pidió no especular porque, según argumentaron, no hay ningún dato concluyente.

Con información de Europa Press