Canciller alemán planteará la devolución de inmigrantes en reunión con líder sirio

‍El canciller alemán, Friedrich Merz, abordará asuntos como la transición política en Siria y el retorno de ‍los inmigrantes a ⁠su patria en las conversaciones que mantendrá con el presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, el martes en Berlín, informó el viernes un portavoz del Gobierno.

"Tenemos interés en profundizar las relaciones y, si se quiere, empezar de cero con el nuevo Gobierno sirio", dijo el portavoz. "Tenemos muchos asuntos importantes que tratar (...) Un ejemplo es el regreso de los ‌sirios a su país de origen".

La predecesora ⁠conservadora de Merz, Angela Merkel, ⁠supervisó hace 10 años una histórica política de puertas abiertas hacia los refugiados, acogiendo a cerca de un millón ‍de inmigrantes en Alemania, muchos de ellos sirios que huían de la guerra civil.

Desde ⁠entonces, el apoyo a la ‌extrema derecha ha aumentado y el partido democristiano de Merz ha adoptado una línea mucho más dura en materia de seguridad fronteriza y migración, prometiendo acelerar las expulsiones de los solicitantes de asilo rechazados. ‌Cientos de ‌miles de sirios siguen teniendo en Alemania permisos de residencia temporales.

Se trata de la primera visita de Sharaa a Alemania desde que derrocó al frente de sus combatientes islamistas al presidente ​Bashar al Asad en diciembre de 2024. Sharaa ha realizado varios viajes al extranjero mientras su Gobierno de transición intenta restablecer los lazos de Siria con países que habían rechazado a Damasco durante el Gobierno previo.

Sin embargo, la violencia en Alepo ha empañado los esfuerzos de Siria ‍por reconstruirse tras su devastadora guerra civil, y las fuerzas kurdas se resisten a los esfuerzos del Gobierno islamista de Sharaa por someter a sus combatientes a una autoridad centralizada.

El portavoz del Gobierno alemán dijo que Berlín está ​abordando la violencia durante las conversaciones con la parte siria.

"La cuestión clave sigue siendo cómo se configurará la transición ​política para que todos los grupos sociales puedan vivir con seguridad y participar en igualdad de condiciones ⁠en la vida política y social", señaló. "Es uno de los asuntos clave que estamos debatiendo con el Gobierno sirio".

Con información de Reuters