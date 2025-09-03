Afganistán lanza comandos aéreos para rescatar a los supervivientes del terremoto

Miembros de los talibanes junto a suministros de alimentos para las víctimas de un mortífero terremoto de magnitud 6 que sacudió Afganistán, en Mazar Dara, provincia de Kunar, Afganistán

Afganistán envió el miércoles comandos aéreos para sacar a los supervivientes de entre los escombros de las casas de las zonas montañosas del este del país asoladas por los terremotos de esta semana, que han causado 1.400 muertos, al tiempo que intensificaba sus esfuerzos para distribuir alimentos, refugio y suministros médicos.

El primer seísmo, de magnitud 6, uno de los peores de los últimos años en Afganistán, provocó daños y destrucción generalizados cuando sacudió las provincias de Kunar y Nangarjar hacia la medianoche del domingo, a una profundidad de 10 kilómetros.

El martes, un segundo seísmo de magnitud 5,5 sembró el pánico e interrumpió las labores de rescate, después de que hizo que las rocas se deslizaran montaña abajo y cortó las carreteras que conducen a las aldeas de las zonas más remotas.

Decenas de comandos estaban siendo lanzados desde el aire en lugares donde los helicópteros no pueden aterrizar, para ayudar a llevar a los heridos a un terreno más seguro, dijo Ehsanullah Ehsan, jefe de gestión de desastres en Kunar.

"Se ha instalado un campamento donde los comités de servicio y socorro coordinan los suministros y la ayuda de emergencia", dijo. Dos centros supervisan también el traslado de los heridos, el entierro de los muertos y el rescate de los supervivientes, añadió.

Anteriormente, los equipos de rescate habían utilizado helicópteros para trasladar a los heridos al hospital mientras luchaban contra el terreno montañoso y el mal tiempo para llegar a las aldeas afectadas por el terremoto en la frontera con Pakistán, donde los temblores arrasaron casas de adobe.

El número de muertos asciende a 1.411, el de heridos a 3.124 y el de viviendas destruidas a más de 5.400, según el Gobierno talibán, mientras Naciones Unidas ha advertido de que podría aumentar, con víctimas atrapadas bajo los escombros.

Un periodista de Reuters, que llegó a la zona antes de los temblores del martes, vio que todas las casas habían sido dañadas o destruidas, mientras la gente escarbaba entre los escombros en la búsqueda desesperada de quienes seguían atrapados.

El segundo seísmo arrasó viviendas que solo habían resultado parcialmente dañadas por el primero, según los residentes.

Los recursos para las labores de rescate y socorro son escasos en este empobrecido país de 42 millones de habitantes, que ha recibido una ayuda mundial limitada tras la tragedia.

Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés), el impacto se vio agravado por las viviendas endebles o mal construidas, de mampostería seca, piedra y madera, que ofrecen poca protección frente a los terremotos, en un terreno inestable tras días de lluvias torrenciales.

La agencia, que está coordinando los esfuerzos mundiales para hacer frente a la catástrofe, pidió refugios de emergencia, ayuda alimentaria e instalaciones sanitarias, además de agua potable, suministros médicos esenciales y otros artículos.

La respuesta humanitaria debe ampliarse urgentemente, dijo un responsable del grupo internacional Médicos Sin Fronteras, que distribuyó kits de traumatología en dos hospitales de las zonas afectadas.

"Vimos a muchos pacientes atendidos en los pasillos y a trabajadores sanitarios necesitados de suministros", dijo el doctor Fazal Hadi, coordinador médico adjunto en Afganistán, añadiendo que los hospitales habían estado trabajando a pleno rendimiento incluso antes del terremoto.

Afganistán es propenso a terremotos mortales, sobre todo en la cordillera del Hindú Kush, donde confluyen las placas tectónicas india y euroasiática.

Con información de Reuters