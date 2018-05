Interna en Cambiemos: Aranguren ninguneó a Carrió

Momentos previos a la aprobación de la ley contra el tarifazo, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, analizó el proyecto impulsado por la oposición y apuntó contra la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, con una particular chicana: "No forma parte del Gobierno".

En diálogo con Econojournal, Aranguren desmintió los dichos de la líder de la Coalición Cívica, quien en diálogo con la señal de noticias TN había afirmado la suspensión de aumentos en las tarifas para la segunda mitad del año.

"Elisa Carrió creo que no está en el Gobierno que yo sepa. Yo estuve hablando con ella por el pedido de informes que había hecho. Nosotros tenemos un plan en el año que está en el presupuesto, que va a depender de la evolución de las tarifas cómo se sigue", manifestó el ministro.

Por otro lado, alertó sobre los costos de la posibilidad de que el proyecto se convierta en ley: "Lo importante es ver qué va a pasar hoy. Ver si hoy el Congreso aprueba una marcha atrás. Tiene un costo que en el año está en el orden de los 120 mil millones de pesos. Dar marcha atrás estaría afectando el ingreso en el orden de 6 mil millones de dólares. Es un punto del PBI. No tiene sentido hablar del futuro o los próximos meses si no vemos que no es esta pasando en el presente".

Aranguren desmintió y dejó mal parada a Elisa Carrió, que incluso descartó nuevos aumentos de las tarifas para la segunda mitad del año a través de su cuenta de Twitter: “Ya no va a haber más aumentos en los servicios durante este año, me lo confirmo el ministro de Energía”.