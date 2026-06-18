Zelenski dice que "Moscú arderá" si continúan los ataques rusos

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reúne con el primer ministro británico, Keir Starmer, al margen de la cumbre del G7, en Évian-les-Bains, Francia

​El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo el jueves que los intensos ataques ‌con drones contra Rusia ‌eran una represalia por un ataque que dañó un monasterio histórico en Kiev esta semana, y que "Moscú arderá" si los ataques continúan.

Decenas de drones atacaron Moscú durante la noche, alcanzando la refinería de petróleo de la ​capital rusa por ⁠segunda vez esta semana.

"No queremos esta guerra, ‌nunca la hemos querido, y todo ⁠el mundo lo sabe, ⁠y nuestros socios lo saben", dijo Zelenski en un mensaje de voz enviado a los periodistas ⁠a través de un grupo de ​WhatsApp. "Pero si Ucrania arde, su Moscú ‌arderá".

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Al menos diez personas ‌perdieron la vida el lunes en distintos ⁠puntos de Ucrania en un ataque con drones y misiles que dañó el monasterio de la Lavra de Pechersk de Kiev, ​de mil ‌años de antigüedad.

Zelenski tenía previsto asistir este jueves a una reunión de los aliados militares de Ucrania en Bruselas y dijo que en la reunión ⁠se debatiría el suministro de sistemas de defensa aérea a Ucrania a través de un programa de la OTAN, así como la creación de un sistema de misiles antibalísticos por parte de Ucrania y sus aliados.

Zelenski instó a Europa y ‌a Estados Unidos a aumentar la presión sobre Rusia mediante sanciones a los sectores de defensa y energía del país, así como a su economía en general, para obligar al presidente ‌Vladimir Putin a poner fin a la guerra.

"Todo el mundo debe ejercer presión sobre Putin: los ucranianos, ‌absolutamente todos ⁠los europeos, los estadounidenses y los rusos; es hora de recobrar la ​cordura y presionar a su líder".

Con información de Reuters