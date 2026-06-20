Zelenski confirma ataque con drones contra refinería petrolera en la región rusa de Tiumén

Imagen de archivo del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, antes de reunirse con su par hondureño, Nasry Asfura, en Kiev, Ucrania.

El ​presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el sábado que unos drones ucranianos atacaron una ‌refinería petrolera en la ‌región rusa de Tiumén, en Siberia occidental, a más de 2.000 kilómetros de Ucrania.

También afirmó que Ucrania había desarrollado nuevos drones de largo alcance capaces de operar a más de 3.000 kms.

En su discurso nocturno por ​video, Zelenski expresó ⁠su agradecimiento a las fuerzas de operaciones ‌especiales del ejército ucraniano, que "han llegado ⁠a la región de ⁠Tiumén, en Rusia, incluyendo una refinería de petróleo. A más de 2.000 kms de nuestra frontera ⁠estatal. Se trata de un trabajo eficaz".

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El ​ejército ucraniano lleva meses llevando ‌a cabo una campaña ‌de ataques de medio y largo alcance ⁠contra objetivos rusos, centrándose principalmente en la industria petrolera, con el fin de mermar la capacidad de Moscú para financiar la guerra.

El ​gobernador ‌de la región de Tiumén, Alexander Moor, declaró antes que las defensas aéreas rusas repelieron un ataque con drones contra la refinería. Afirmó que, según los ⁠informes preliminares, no hubo daños y el personal fue evacuado.

La refinería de Tiumén, una de las más modernas y complejas del país, tiene una capacidad nominal de unos 8 millones de toneladas al año. Procesa aproximadamente 6 millones de toneladas ‌de crudo al año, produciendo unas 0,5 millones de toneladas de gasolina y 2,5 millones de toneladas de gasóleo, según estimaciones del sector.

Zelenski afirmó que los nuevos drones de largo alcance ‌modernizados "también se han desplegado con éxito".

"Ahora pueden alcanzar objetivos a una distancia de 3.000 kms", señaló. "Se trata ‌de respuestas ⁠plenamente justificadas a los ataques rusos contra nuestro Estado. El plan de ​operaciones de largo alcance de Ucrania se está llevando a cabo".

Con información de Reuters