En un fallo histórico, la justicia procesó a un hombre acusado de cazar de manera ilegal un yaguareté en Formosa

El Juzgado Federal Nº 1 de Formosa dictó el procesamiento de un hombre acusado de haber participado en la caza de un yaguareté en las inmediaciones de Clorinda, luego de que se viralizara un video donde se lo ve persiguiendo al animal, una especie en peligro de extinción, junto a otras personas.

En un allanamiento llevado a cabo en febrero de este año, la Policía Federal incautó armas de fuego, miras telescópicas, municiones de diversos calibres y un cuero de puma, entre otros elementos probatorios.

Este nuevo procesamiento se enmarca en una serie de acciones judiciales firmes contra la caza furtiva en la provincia de Formosa. El 15 de agosto de 2025, el mismo Juzgado Federal Nº 1 emitió un fallo histórico al condenar a tres hombres a dos años de prisión efectiva y a un cuarto a dos años de prisión en suspenso por delitos relacionados con la caza ilegal. Estas sentencias marcaron un precedente judicial significativo, enviando un mensaje contundente sobre la tolerancia cero frente a la caza furtiva y reafirmando el compromiso de las autoridades en la protección de las especies en peligro de extinción.

El yaguareté, declarado Monumento Natural Nacional desde 2001, goza además de protección internacional bajo la Convención CITES. Su población en Argentina se encuentra en estado crítico, concentrada principalmente en las regiones del Gran Chaco, la Selva Paranaense y las Yungas, lo que subraya la importancia de reforzar las medidas para su conservación.

La Administración de Parques Nacionales celebró la decisión judicial y remarcó que la protección de la especie implica resguardar el equilibrio de los ecosistemas y el patrimonio natural y cultural del país. “Cada ejemplar preservado es un legado para las próximas generaciones”, afirmaron.

El rol de Formosa en la conservación del yaguareté

Después de que finalizó el juicio, el Gobierno de Formosa reafirmó su compromiso con la conservación del yaguareté (panthera onca), especie declarada Monumento Natural. Los fondos obtenidos de la reparación económica del juicio fueron destinados a fortalecer el Programa Provincial de Conservación del Yaguareté, que promueve la coexistencia entre la ganadería de pequeños productores y los grandes felinos en corredores boscosos de la provincia.

De esta manera, el Ministerio de la Producción y Ambiente continuará con las acciones de monitoreo, concientización y articulación con los pobladores locales, consolidando a Formosa como una provincia pionera en la protección de su fauna silvestre y en el cumplimiento de la legislación ambiental nacional y provincial.