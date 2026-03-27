Wall Street cae porque la postergación de los ataques de EEUU contra Irán ofrece un alivio limitado

FOTO DE ARCHIVO: Operadores trabajando en el parqué de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en Nueva York.

Por Purvi Agarwal y ​Twesha Dikshit

27 mar (Reuters) - Los principales índices de Wall Street caían el viernes, mientras la guerra en Oriente Medio, ‌que ya dura un ‌mes, se prolongaba y lastraba el ánimo de los inversores, quienes permanecían atentos a cualquier indicio de distensión.

* El presidente Donald Trump dijo el jueves que volvería a ampliar el plazo para que Irán reabra el estrecho de Ormuz o se enfrente a la destrucción de sus instalaciones energéticas, después ​de que Teherán rechazó ⁠antes una propuesta estadounidense de 15 puntos para poner ‌fin a los combates.

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* Sin embargo, el aplazamiento ⁠no tranquilizó a los mercados y ⁠los precios del petróleo subieron, ya que los inversores se mostraron escépticos sobre la posibilidad de que ambas partes lleguen a ⁠un acuerdo.

* "Los mercados financieros siguen moviéndose al ritmo de ​las noticias. Los inversores se ven sacudidos ‌por las afirmaciones de Estados Unidos de ‌que se están logrando avances para poner fin a ⁠las hostilidades, mientras que Irán niega que haya negociaciones serias", dijo David Morrison, analista senior de mercados de Trade Nation.

* "Parece obvio que ninguna de las partes está cerca de aceptar ​las condiciones ‌de paz de la otra, por lo que, por ahora, la guerra continúa".

* El S&P 500 y el Nasdaq se encaminaban hacia su quinta semana de pérdidas. El Dow estaba a punto de cerrar la ⁠semana sin apenas cambios.

* El índice de volatilidad del CBOE, considerado el indicador del miedo en Wall Street, subió 2,56 puntos, a 30.

* El Promedio Industrial Dow Jones caía un 1,06%, el S&P 500 perdía un 0,94% y el Nasdaq Composite bajaba un 1,27%.

* El índice de servicios de comunicación del S&P 500 siguió bajo ‌presión y retrocedía un 0,9%. Alphabet y Meta perdían un 1,2% y un 1,7%, respectivamente.

* El jueves, el Nasdaq cerró con una caída de más del 10% respecto a su cierre récord, lo que confirmó que se encontraba en territorio de corrección. El ‌Russell 2000, el primero en entrar en la senda de la corrección, lo confirmó el viernes pasado.

* El repunte de los precios ‌del petróleo como ⁠consecuencia de la guerra con Irán ha puesto en primer plano el temor a la inflación, ​lo que complica la futura trayectoria de recortes de tasas de interés de los bancos centrales.

Con información de Reuters