Santiago Maggiotti y Axel Kicillof entregaron viviendas en Florencio Varela

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof entregaron 62 hogares en Florencio Varela junto al intendente local, Andrés Watson, que fueron realizadas en ese municipio a través del Plan Nacional de Vivienda.

En una jornada que contó con la presencia de funcionarios de la provincia de Buenos Aires, como la vicegobernadora, Verónica Magario; y el ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense Agustín Simone, el intendente Watson expresó: “Quiero felicitar a las familias titulares de sus hogares que con mucha felicidad nos decían que es un sueño cumplido, y sí, vaya que es un sueño cumplido. No solamente para ustedes que ya son propietarios, que hoy mismo se van a estar mudando, sino también para todos los vecinos y vecinas de Florencio Varela".

Por su parte el ministro Maggiotti, manifestó: "El General Perón decía que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Nosotros estamos realizando y cumpliendo con la palabra empeñada, y siguiendo ese convenio que contaba Andrés, que se había iniciado ese proyecto de vivienda con Néstor Kirchner, y hoy se están culminando estas 742 viviendas”.

“Están emocionadas las familias que reciben las viviendas y también los trabajadores y trabajadoras que lo hicieron. Están emocionados los que miran y los que ven que no todo es egoísmo, no todo es individualismo, me parece que aún faltando tanto, lo que hay que hacer es lo que acaba de plantear Andrés. Terminamos estas viviendas, empezamos otra, pero para eso tiene que haber un Estado que cumpla lo que dice, que hace lo que piensa y que está sobre todo con los que más lo necesitan“, finalizo el gobernador Axel Kicillof.

Las 62 familias que recibieron su llave hoy, completaron la totalidad de las 742 viviendas entregadas del complejo habitacional Las Margaritas iniciado en 2005. Las mismas tienen 55 mt2, 2 dormitorios, living comedor y lavadero. Además, junto a sus hogares obtienen bibliotecas con libros para las infancias y los adultos de las familias que son entregados a través del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Cultura de la Nación.

Por la Provincia de Buenos Aires, participaron el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; y el administrador general del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez. También se hicieron presentes la presidenta del Instituto Cultural provincial, Florencia Saintout; el Diputado Nacional Daniel Gollán; y el presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, Christian Miño.