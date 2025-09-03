En un acto cargado de emoción, Insfrán entregó nuevas viviendas y habilitó obras clave en el sur de Formosa

En medio de la recesión económica y la paralización de la obra pública nacional, la localidad de Misión Laishi, en el sur formoseño, celebró este martes la entrega de 20 viviendas y la inauguración de nuevas obras encabezadas por el gobernador Gildo Insfrán.

En una extensa jornada de recorridas e inauguraciones, el Gobernador incluyó la entrega de llaves y documentación a las familias adjudicatarias. “Estas acciones son un ejemplo de que, aún con el ajuste nacional, seguimos cumpliendo con nuestra gente”, expresó el mandatario durante el acto.

El acto central comenzó con la entonación del Himno Nacional y la Marcha a Formosa. Luego, Insfrán habilitó las obras de pavimentación, desagües pluviales e iluminación sobre la calle Juan Domingo Perón, entre Ruta Provincial N° 5 y calle Fontana, mejorando la circulación y la seguridad vial de la localidad.

El intendente de Misión Laishi, José Lezcano, destacó que estas obras fueron posibles gracias a la utilización de fondos del tesoro provincial. “Esto es resultado de una administración ordenada y comprometida con las necesidades de los vecinos”, afirmó en diálogo con Radio FM VLU 88.5.

Por su parte, Fabián Cáceres, candidato a diputado nacional por el Frente de la Victoria, sostuvo que la entrega de las viviendas “significa una solución concreta para 20 familias que hoy tienen su techo propio”. Además, criticó duramente la falta de inversión en obra pública del Gobierno de Javier Milei y valoró la respuesta provincial: “El gobernador Insfrán se hizo cargo nuevamente de ésta y muchas más obras, haciendo que se pudieran concretar. Eso es justicia social”.

Insfrán se sumó a la campaña y apuntó contra la LLA

Durante una recorrida por el sur de la provincia, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, inauguró obras educativas, de salud y desarrollo infantil. En ese marco, aprovechó para sumarse a la campaña de cara a las elecciones nacionales de octubre y afirmó: “No es un proceso electoral cualquiera, es un proceso electoral de profunda importancia para la República Argentina”.

El Gobernador solicitó apoyo al Modelo Formoseño: “Tenemos que despertarnos todos los argentinos de esta siesta. Acompáñenos el 26”. Cabe recordar que, tras los comicios del 29 de junio, en los que se renovó la mitad de la Legislatura provincial y se eligieron los 30 convencionales constituyentes, ahora Formosa deberá elegir a dos representantes en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional.

Tras recibir la placa de Huésped de Honor por parte de autoridades del municipio de El Colorado, donde inició su gira, el gobernador Gildo Insfrán tomó la palabra para analizar el avance de las políticas libertarias del gobierno de Javier Milei en el contexto político nacional. “Siempre digo que, en mi corta historia política, nunca vi la degradación a su máxima expresión, con lenguaje soez, de la máxima autoridad del país. Desarrollan teorías conspirativas que existen solo en su imaginación. Es repudiado por un pueblo y el culpable es la ‘organización criminal de los cucas’”.